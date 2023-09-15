15 сентября 2023

Российские бомбардировщики стали еще опаснее

Российский бомбардировщик Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ту-160, stock
Ту-160 вооружили новыми крылатыми ракетами Х-БД Фото:

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. Боеприпасы имеют дальность действия более 6500 километров, сообщили в Минобороны РФ.

О новом вооружении для самолета стало известно в ходе презентации авиатехники лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке. «Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Уточняется, что до этого ракетоносцы были оснащены ракетами Х-101 с дальностью действия порядка 5500 километров.

Ранее стало известно о визите главы КНДР во Владивосток. Там ему презентовали современную авиатехнику РФ, в частности, стратегические бомбардировщики, а также ракетный комплекс «Кинжал», не имеющий аналогов в мире, пишет телеканал 360.

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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. Боеприпасы имеют дальность действия более 6500 километров, сообщили в Минобороны РФ. О новом вооружении для самолета стало известно в ходе презентации авиатехники лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке. «Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Уточняется, что до этого ракетоносцы были оснащены ракетами Х-101 с дальностью действия порядка 5500 километров. Ранее стало известно о визите главы КНДР во Владивосток. Там ему презентовали современную авиатехнику РФ, в частности, стратегические бомбардировщики, а также ракетный комплекс «Кинжал», не имеющий аналогов в мире, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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