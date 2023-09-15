Российские бомбардировщики стали еще опаснее Российский бомбардировщик Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД 16 сентября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 + Ту-160 вооружили новыми крылатыми ракетами Х-БД Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. Боеприпасы имеют дальность действия более 6500 километров, сообщили в Минобороны РФ. О новом вооружении для самолета стало известно в ходе презентации авиатехники лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке. «Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Уточняется, что до этого ракетоносцы были оснащены ракетами Х-101 с дальностью действия порядка 5500 километров. Ранее стало известно о визите главы КНДР во Владивосток. Там ему презентовали современную авиатехнику РФ, в частности, стратегические бомбардировщики, а также ракетный комплекс «Кинжал», не имеющий аналогов в мире, пишет телеканал 360. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД. Боеприпасы имеют дальность действия более 6500 километров, сообщили в Минобороны РФ. О новом вооружении для самолета стало известно в ходе презентации авиатехники лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке. «Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Уточняется, что до этого ракетоносцы были оснащены ракетами Х-101 с дальностью действия порядка 5500 километров. Ранее стало известно о визите главы КНДР во Владивосток. Там ему презентовали современную авиатехнику РФ, в частности, стратегические бомбардировщики, а также ракетный комплекс «Кинжал», не имеющий аналогов в мире, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям