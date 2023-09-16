Подоляк пытался пояснить слова о слабом интеллекте КНР, но вновь ее оскорбил

16 сентября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Подоляк заявил, что у КНР слабый аналитический потенциал, так как они продолжают сотрудничество с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что во время высказывания об интеллекте Индии и Китая на самом деле имел в виду слабый аналитический потенциал этих стран. В беседе с журналистами украинского издания он заявил, что их сотрудничество с Россией стратегически не выгодно. «А вместо „интеллекта“ надо было сказать „слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией“», — пояснил Подоляк украинскому агентству УНИАН. Он также сообщил, что извинился за свои высказывания ранее, назвав его некорректным. Ранее Подоляк оскорбил Индию и Китай, назвав интеллектуальный потенциал этих стран слабым. Советник главы ОП считает, что КНР не понимает, что такое современный мир, передает «Царьград». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин потребовал от Киева объяснить данное высказывание. В свою очередь Подоляк попытался оправдаться, заявив, что его слова вырваны из контекста.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что во время высказывания об интеллекте Индии и Китая на самом деле имел в виду слабый аналитический потенциал этих стран. В беседе с журналистами украинского издания он заявил, что их сотрудничество с Россией стратегически не выгодно. «А вместо „интеллекта“ надо было сказать „слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией“», — пояснил Подоляк украинскому агентству УНИАН. Он также сообщил, что извинился за свои высказывания ранее, назвав его некорректным. Ранее Подоляк оскорбил Индию и Китай, назвав интеллектуальный потенциал этих стран слабым. Советник главы ОП считает, что КНР не понимает, что такое современный мир, передает «Царьград». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин потребовал от Киева объяснить данное высказывание. В свою очередь Подоляк попытался оправдаться, заявив, что его слова вырваны из контекста.