Подоляк попытался оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и Китая

Подоляк заявил, что его слова о низком интеллекте КНР вырваны из контекста

13 сентября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк объяснился за слова о низком интеллекте Китая и других стран Фото: Официальный сайт президента Украины Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и Китая и их непонимании современного мира. Он заявил, что его слова вырваны из контекста и добавил, что глобальный мир шире, чем локальные интересы отдельных стран, намекая на Нью-Дели и Пекин. «Классическая [тактика] вырвать [слова] из контекста, исказить смысл. <…> Индия, Китай и другие региональные державы все больше оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире. <…> Но мир намного шире региональных национальных интересов», — написал Михаил Подоляк в своем аккаунте в X (Twitter). Представитель МИД Китая Мао Нин требовал извинений от Киева за слова о низком интеллекте Китая. Он добавил, что КНР продолжает занимать ответственную позицию по конфликту на Украине. Подоляк сделал свое провокационное заявление в интервью с украинской журналистской, передает RT. «В чем проблема Индии, Китая и так далее. Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов, слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению», — сказал он тогда.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался оправдаться за слова о слабом интеллекте Индии и Китая и их непонимании современного мира. Он заявил, что его слова вырваны из контекста и добавил, что глобальный мир шире, чем локальные интересы отдельных стран, намекая на Нью-Дели и Пекин. «Классическая [тактика] вырвать [слова] из контекста, исказить смысл. <…> Индия, Китай и другие региональные державы все больше оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире. <…> Но мир намного шире региональных национальных интересов», — написал Михаил Подоляк в своем аккаунте в X (Twitter). Представитель МИД Китая Мао Нин требовал извинений от Киева за слова о низком интеллекте Китая. Он добавил, что КНР продолжает занимать ответственную позицию по конфликту на Украине. Подоляк сделал свое провокационное заявление в интервью с украинской журналистской, передает RT. «В чем проблема Индии, Китая и так далее. Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов, слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению», — сказал он тогда.