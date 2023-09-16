Жительница Челябинска украла материнский капитал

Жительница Челябинска пойдет под суд за мошенничество с социальными выплатами на 660 тысяч рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По данным полиции, 39-летняя женщина предоставила ложные сведения о рождении ребенка, чтобы получить маткапитал. Кроме того, она подала заявление на выплату единовременного пособия за рождения ребенка и денежной помощи на оплату услуг ЖКХ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд. Уголовный кодекс предусматривает за подобные деяния наказание штрафом до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет.
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