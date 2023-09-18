Директор екатеринбургской школы, где массово уволились учителя, признал ошибки

Директор школы №22 на Уралмаше в Екатеринбурге признал свои ошибки, которые повлекли за собой недовольство родителей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Где-то я не услышал тревоги родителей, которая переросла в агрессию. Нужно было лучше наладить контакт», — заявил Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента о том, какие ошибки с его стороны могли привести к скандалу.
Сегодня вместе с журналистами в школу нагрянули возмущенные родители, чтобы поговорить с руководством. Их встретили директор школы и начальник городского управления образования Константин Шевченко. По словам Смиронова, конфликт сказался на его моральном состоянии.
«Когда ты работаешь 24 на 7 ради образовательного учреждения, а получаешь такую агрессию, конечно, это подкашивает немного. Но сейчас главной задачей является уладить этот конфликт и найти компромисс», — поделился с корреспондентом URA.RU директор школы Илья Смирнов.
В Екатеринбурге прямо перед началом учебного года из школы №22 массово уволились учителя. Родителей возмутила эта ситуации, они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии.
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