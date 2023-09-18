Директор екатеринбургской школы, где массово уволились учителя, признал ошибки

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Школа № 22. Екатеринбург, смирнов илья
Илья Смирнов признал, что упустил возможность наладить контакт с родителями Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя

Директор школы №22 на Уралмаше в Екатеринбурге признал свои ошибки, которые повлекли за собой недовольство родителей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Где-то я не услышал тревоги родителей, которая переросла в агрессию. Нужно было лучше наладить контакт», — заявил Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента о том, какие ошибки с его стороны могли привести к скандалу.

Сегодня вместе с журналистами в школу нагрянули возмущенные родители, чтобы поговорить с руководством. Их встретили директор школы и начальник городского управления образования Константин Шевченко. По словам Смиронова, конфликт сказался на его моральном состоянии.

«Когда ты работаешь 24 на 7 ради образовательного учреждения, а получаешь такую агрессию, конечно, это подкашивает немного. Но сейчас главной задачей является уладить этот конфликт и найти компромисс», — поделился с корреспондентом URA.RU директор школы Илья Смирнов.

В Екатеринбурге прямо перед началом учебного года из школы №22 массово уволились учителя. Родителей возмутила эта ситуации, они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии.

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Директор школы №22 на Уралмаше в Екатеринбурге признал свои ошибки, которые повлекли за собой недовольство родителей. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Где-то я не услышал тревоги родителей, которая переросла в агрессию. Нужно было лучше наладить контакт», — заявил Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента о том, какие ошибки с его стороны могли привести к скандалу. Сегодня вместе с журналистами в школу нагрянули возмущенные родители, чтобы поговорить с руководством. Их встретили директор школы и начальник городского управления образования Константин Шевченко. По словам Смиронова, конфликт сказался на его моральном состоянии. «Когда ты работаешь 24 на 7 ради образовательного учреждения, а получаешь такую агрессию, конечно, это подкашивает немного. Но сейчас главной задачей является уладить этот конфликт и найти компромисс», — поделился с корреспондентом URA.RU директор школы Илья Смирнов. В Екатеринбурге прямо перед началом учебного года из школы №22 массово уволились учителя. Родителей возмутила эта ситуации, они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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