В ХМАО осудили сотрудника ветнадзора за равнодушие к жалобам жителей

18 сентября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Делопроизводителю Ветнадзора назначили штраф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нефтеюганске суд приговорил к штрафу сотрудника ветеринарного надзора за безразличие к обращениям общественников. Об этом URA.RU сообщил эксперт югорского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Печерица. «К нам обратилась пенсионерка из города Нефтеюганска с просьбой помочь решить вопрос с самовыгулом собак во дворе. Мы написали письмо в ветнадзор, где все подробно изложили и попросили содействия. Но наше обращение было проигнорировано и даже не зарегистрировано. Мы это выяснили и сообщили обо всем полицию и прокуратуру. Сегодня был суд, и сотрудницу ветнадзора приговорили к пятитысячному штрафу», — сообщил Печерица. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. Там подтвердили информацию о наказании делопроизводителя из ветнадзора за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ранее URA.RU сообщало, что мэра из ХМАО осудили за долгий ответ омбудсмену. Главе городского поселения Агириш Советского района Галинне Крицыной суд назначил наказание в виде штрафа.

В Нефтеюганске суд приговорил к штрафу сотрудника ветеринарного надзора за безразличие к обращениям общественников. Об этом URA.RU сообщил эксперт югорского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Печерица. «К нам обратилась пенсионерка из города Нефтеюганска с просьбой помочь решить вопрос с самовыгулом собак во дворе. Мы написали письмо в ветнадзор, где все подробно изложили и попросили содействия. Но наше обращение было проигнорировано и даже не зарегистрировано. Мы это выяснили и сообщили обо всем полицию и прокуратуру. Сегодня был суд, и сотрудницу ветнадзора приговорили к пятитысячному штрафу», — сообщил Печерица. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружную прокуратуру. Там подтвердили информацию о наказании делопроизводителя из ветнадзора за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ранее URA.RU сообщало, что мэра из ХМАО осудили за долгий ответ омбудсмену. Главе городского поселения Агириш Советского района Галинне Крицыной суд назначил наказание в виде штрафа.