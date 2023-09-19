Проправительственные СМИ Армении призвали блокировать посольство РФ

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
СМИ Армении призывают граждан не покидать страну из-за военных действий Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянские СМИ, которые поддерживают страну, призывали заблокировать посольство России. После этого люди стали собираться у здания российского консульства.

«Призываем всех прямо сейчас выйти и заблокировать посольство России в Ереване», — передает telegram-канал «Баграмян 26». Они также призвали армян не покидать страну.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается.

К тому же митингующие собрались около здания правительства Армении. Они уже блокировали все улицы вокруг. РИА Новости передает слова очевидца, который заявил, что напряжение в толпе растет. «Звучат призывы штурмовать здание правительства. Периодически в силовиков летят пластиковые бутылки», — передает агентство заявление местного жителя.

Ранее Азербайджан начал военную операции на территории Нагорного Карабаха. В Вооруженных силах страны отмечали, что они собираются уничтожить все военные объекты в регионе. URA.RU приводило все главные новости, касательно обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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Армянские СМИ, которые поддерживают страну, призывали заблокировать посольство России. После этого люди стали собираться у здания российского консульства. «Призываем всех прямо сейчас выйти и заблокировать посольство России в Ереване», — передает telegram-канал «Баграмян 26». Они также призвали армян не покидать страну. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МИД РФ для подтверждения информации. Ответ ожидается. К тому же митингующие собрались около здания правительства Армении. Они уже блокировали все улицы вокруг. РИА Новости передает слова очевидца, который заявил, что напряжение в толпе растет. «Звучат призывы штурмовать здание правительства. Периодически в силовиков летят пластиковые бутылки», — передает агентство заявление местного жителя. Ранее Азербайджан начал военную операции на территории Нагорного Карабаха. В Вооруженных силах страны отмечали, что они собираются уничтожить все военные объекты в регионе. URA.RU приводило все главные новости, касательно обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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