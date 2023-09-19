В Нижневартовске спасатели за вечер потушили несколько пожаров

Оперативность спасателей помогла не допустить распространения огня Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) за вечер 19 сентября произошло сразу два возгорания. Спасатели тушили пожар в частном доме в Ермаковском переулке, а на проспекте Победы загорелась квартира.

«В 20:27 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании надворных построек частного дома в Ермаковском переулке г. Нижневартовска. Еще одно происшествие сегодня вечером произошло в Нижневартовске, но, в этот раз в многоквартирном жилом доме. В 20:28 поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке в доме на Проспекте Победы», — сообщается в официальном telegram-канале окружного управления МЧС.

В обоих случаях жертв удалось избежать. Пожар в частном доме помогал тушить владелец помещения, был риск перехода огня на гараж с автомобилем. Из многоквартирного дома спасатели эвакуировали 20 человек. Спасатели оперативно прибыли на вызовы и остановили дальнейшее распространение огня.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО) вечером 18 сентября произошел пожар в жилом доме. Неравнодушные жильцы спасли своего соседа, и вытащили его на руках на улицу. Мужчина надышался угарным газом.