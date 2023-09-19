Пермскому заводу «Метафракс» не разрешили платить стипендии студентам

20 сентября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Суд отклонил ходатайство предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Арбитражный суд Пермского края отказал в ходатайстве АО «Метафракс Кемикалс» об изменении наложенных на предприятие по иску Генпрокуратуры РФ обеспечительных мер. Представители завода просили разрешить ему выполнять расходные обязательства по реализации образовательных программ компании, а также выплачивать стипендии студентам-целевикам, которые планируют после завершения учебы жить и работать в Губахе. «Хотелось бы обратить внимание суда, что завод, это, в первую очередь, люди, которые там работают. И благодаря этим договорам на обучение, завод на перспективу работает, чтобы были кадры квалифицированные, чтобы завод мог функционировать. Губаха — маленький город, идет отток хороших специалистов, и „Метафракс“ и делает все возможное, чтобы они не уезжали оттуда, а жили там и работали», — пояснила в суде юрист предприятия. Представитель прокуратуры настаивала на отказе в изменении обеспечительных мер, ссылаясь на то, что «политика новых собственников завода пока не определена». Суд в итоге отклонил ходатайство предприятия. Ранее Генпрокуратура РФ через суд добилась передачи большей части акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химический завод, имеющий для страны стратегическое значение, был приватизирован без согласия российского правительства. Все ходатайства юристов акционерного общества были отклонены. В начале августа Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запретили принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, которые ухудшают положение работников предприятия. Также был наложен арест на часть денежных средств, находящихся на счетах компании. Речь о деньгах, которые не предназначены для выплат зарплат и иных обязательных выплат. Почти одновременно в отношении управляющего акциями пермского АО «Метафракс Кемикалс» было возбуждено уголовное дело. Позже суд изменил часть обеспечительных мер. Предприятию разрешили выплачивать кредит «Газпромбанку» и сняли арест с активов, находящихся у банка в залоге. Помимо этого, предприятию разрешили сдавать в аренду заводскую недвижимость, предназначенную для проживания молодых специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края отказал в ходатайстве АО «Метафракс Кемикалс» об изменении наложенных на предприятие по иску Генпрокуратуры РФ обеспечительных мер. Представители завода просили разрешить ему выполнять расходные обязательства по реализации образовательных программ компании, а также выплачивать стипендии студентам-целевикам, которые планируют после завершения учебы жить и работать в Губахе. «Хотелось бы обратить внимание суда, что завод, это, в первую очередь, люди, которые там работают. И благодаря этим договорам на обучение, завод на перспективу работает, чтобы были кадры квалифицированные, чтобы завод мог функционировать. Губаха — маленький город, идет отток хороших специалистов, и „Метафракс“ и делает все возможное, чтобы они не уезжали оттуда, а жили там и работали», — пояснила в суде юрист предприятия. Представитель прокуратуры настаивала на отказе в изменении обеспечительных мер, ссылаясь на то, что «политика новых собственников завода пока не определена». Суд в итоге отклонил ходатайство предприятия. Ранее Генпрокуратура РФ через суд добилась передачи большей части акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химический завод, имеющий для страны стратегическое значение, был приватизирован без согласия российского правительства. Все ходатайства юристов акционерного общества были отклонены. В начале августа Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запретили принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, которые ухудшают положение работников предприятия. Также был наложен арест на часть денежных средств, находящихся на счетах компании. Речь о деньгах, которые не предназначены для выплат зарплат и иных обязательных выплат. Почти одновременно в отношении управляющего акциями пермского АО «Метафракс Кемикалс» было возбуждено уголовное дело. Позже суд изменил часть обеспечительных мер. Предприятию разрешили выплачивать кредит «Газпромбанку» и сняли арест с активов, находящихся у банка в залоге. Помимо этого, предприятию разрешили сдавать в аренду заводскую недвижимость, предназначенную для проживания молодых специалистов.