Алиев извинился перед Путиным за гибель россиян в Карабахе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, Алиев Ильхам
Ильхам Алиев принес извинения Путину Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным за гибель российских военнослужащих из миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение опубликовал Кремль.

«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК)», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Владимир Путин и глава Азербайджана провели телефонный разговор. Отмечается, что Алиев намерен провести расследование в связи с произошедшим.

20 сентября в Нагорном Карабахе был расстрелян автомобиль с российскими миротворцами в селе Джанятаг. Один из них, Тагир-Мурод Караев — был полковником Центрального военного округа. Также, по предварительным данным, при обстреле погиб замкомандующего миротворческого контингента РФ и заместитель командующего подводными силами Северного флота Иван Ковган.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным за гибель российских военнослужащих из миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение опубликовал Кремль. «Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК)», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Владимир Путин и глава Азербайджана провели телефонный разговор. Отмечается, что Алиев намерен провести расследование в связи с произошедшим. 20 сентября в Нагорном Карабахе был расстрелян автомобиль с российскими миротворцами в селе Джанятаг. Один из них, Тагир-Мурод Караев — был полковником Центрального военного округа. Также, по предварительным данным, при обстреле погиб замкомандующего миротворческого контингента РФ и заместитель командующего подводными силами Северного флота Иван Ковган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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