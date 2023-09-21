Алиев извинился перед Путиным за гибель россиян в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным за гибель российских военнослужащих из миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение опубликовал Кремль.
«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК)», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Владимир Путин и глава Азербайджана провели телефонный разговор. Отмечается, что Алиев намерен провести расследование в связи с произошедшим.
20 сентября в Нагорном Карабахе был расстрелян автомобиль с российскими миротворцами в селе Джанятаг. Один из них, Тагир-Мурод Караев — был полковником Центрального военного округа. Также, по предварительным данным, при обстреле погиб замкомандующего миротворческого контингента РФ и заместитель командующего подводными силами Северного флота Иван Ковган.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным за гибель российских военнослужащих из миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Соответствующее сообщение опубликовал Кремль. «Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК)», — сообщает telegram-канал «Кремль. Новости». Владимир Путин и глава Азербайджана провели телефонный разговор. Отмечается, что Алиев намерен провести расследование в связи с произошедшим. 20 сентября в Нагорном Карабахе был расстрелян автомобиль с российскими миротворцами в селе Джанятаг. Один из них, Тагир-Мурод Караев — был полковником Центрального военного округа. Также, по предварительным данным, при обстреле погиб замкомандующего миротворческого контингента РФ и заместитель командующего подводными силами Северного флота Иван Ковган.