В Свердловской области пропали сразу три несовершеннолетних мальчика. Фото

21 сентября 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

В поселке Монетном пропали три ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березовском, в поселке Монетном (Свердловская область) начали поиски трех несовершеннолетних мальчиков. Самому старшему 15 лет, среднему — 13 лет, а младшему — 12 лет. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «В поселке Монетном пропали 15-летний Александр Сергиенко, 13-летний Александр Захаров и 12-летний Тимур Бабенков. У первого ребенка среднее телосложение, рост 170 сантиметров, карий цвет глаз и темные волосы. Был одет в черные джинсы и футболку. Захаров такого же роста и телосложения, светлые волнистые волосы, мальчик уходил из дома в серых спортивных штанах и кофте с капюшоном. У третьего ребенка рост составляет 158 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Был одет в темные спортивные штаны и кофту в серую полоску», — следует из сообщений поискового отряда. Розыском пропавших занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто владеет любой информацией о несовершеннолетних, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00. Фото: поисковой отряд «Прорыв» Фото: поисковой отряд «Прорыв» Фото: поисковой отряд «Прорыв»

В Березовском, в поселке Монетном (Свердловская область) начали поиски трех несовершеннолетних мальчиков. Самому старшему 15 лет, среднему — 13 лет, а младшему — 12 лет. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «В поселке Монетном пропали 15-летний Александр Сергиенко, 13-летний Александр Захаров и 12-летний Тимур Бабенков. У первого ребенка среднее телосложение, рост 170 сантиметров, карий цвет глаз и темные волосы. Был одет в черные джинсы и футболку. Захаров такого же роста и телосложения, светлые волнистые волосы, мальчик уходил из дома в серых спортивных штанах и кофте с капюшоном. У третьего ребенка рост составляет 158 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Был одет в темные спортивные штаны и кофту в серую полоску», — следует из сообщений поискового отряда. Розыском пропавших занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто владеет любой информацией о несовершеннолетних, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.