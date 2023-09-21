21 сентября 2023

Свердловский детсад, где девочка выпила растворитель, оштрафовали

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Курганский дом ребёнка. Курган, детский сад, детский дом, дом ребенка
Также наказали воспитательницу, которая не доглядела за ребенком (архивное фото) Фото:

Серовский детский сад «Веснушки» оштрафовали на 50 тысяч рублей после инцидента с трехлетней девочкой, которая получила термический ожог, выпив растворитель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуроры проверили детский сад „Веснушки“ в связи с отравлением трехлетней девочки растворителем. Заведующей садика вынесено представление об устранении нарушений. Учреждение оштрафовано на 50 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Воспитательнице, не углядевшей за девочкой, объявили выговор.

Инцидент произошел 12 июля. Девочка нашла в шкафчике в раздевалке садика растворитель, который там оставила воспитательница после покраски игрового оборудования на участке. Ребенок получил термический ожог ротовой полости. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Серовский детский сад «Веснушки» оштрафовали на 50 тысяч рублей после инцидента с трехлетней девочкой, которая получила термический ожог, выпив растворитель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуроры проверили детский сад „Веснушки“ в связи с отравлением трехлетней девочки растворителем. Заведующей садика вынесено представление об устранении нарушений. Учреждение оштрафовано на 50 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Воспитательнице, не углядевшей за девочкой, объявили выговор. Инцидент произошел 12 июля. Девочка нашла в шкафчике в раздевалке садика растворитель, который там оставила воспитательница после покраски игрового оборудования на участке. Ребенок получил термический ожог ротовой полости. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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