Свердловский детсад, где девочка выпила растворитель, оштрафовали 22 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 + Также наказали воспитательницу, которая не доглядела за ребенком (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Серовский детский сад «Веснушки» оштрафовали на 50 тысяч рублей после инцидента с трехлетней девочкой, которая получила термический ожог, выпив растворитель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуроры проверили детский сад „Веснушки“ в связи с отравлением трехлетней девочки растворителем. Заведующей садика вынесено представление об устранении нарушений. Учреждение оштрафовано на 50 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Воспитательнице, не углядевшей за девочкой, объявили выговор. Инцидент произошел 12 июля. Девочка нашла в шкафчике в раздевалке садика растворитель, который там оставила воспитательница после покраски игрового оборудования на участке. Ребенок получил термический ожог ротовой полости. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Серовский детский сад «Веснушки» оштрафовали на 50 тысяч рублей после инцидента с трехлетней девочкой, которая получила термический ожог, выпив растворитель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуроры проверили детский сад „Веснушки“ в связи с отравлением трехлетней девочки растворителем. Заведующей садика вынесено представление об устранении нарушений. Учреждение оштрафовано на 50 тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Воспитательнице, не углядевшей за девочкой, объявили выговор. Инцидент произошел 12 июля. Девочка нашла в шкафчике в раздевалке садика растворитель, который там оставила воспитательница после покраски игрового оборудования на участке. Ребенок получил термический ожог ротовой полости. Дело брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям