Силуанов подтвердил выделение средств на кампус мирового уровня в Челябинске

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил финансирование проекта строительства кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе федерального Минфина.
«На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства.
Проект межуниверситетского кампуса в Челябинске входит в нацпроект «Наука и университеты». На территории ЧелГУ и ЮУрГУ общей площадью 123 тысячи кв. метров появятся общежития на 3,4 тыс. человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Возведение всех объектов кампуса планируется закончить к концу 2025 года.
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