Силуанов подтвердил выделение средств на кампус мирового уровня в Челябинске

22 сентября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов: на проекты кампусов в регионах РФ бюджет выделит 100 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил финансирование проекта строительства кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе федерального Минфина. «На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства. Проект межуниверситетского кампуса в Челябинске входит в нацпроект «Наука и университеты». На территории ЧелГУ и ЮУрГУ общей площадью 123 тысячи кв. метров появятся общежития на 3,4 тыс. человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Возведение всех объектов кампуса планируется закончить к концу 2025 года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил финансирование проекта строительства кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе федерального Минфина. «На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства. Проект межуниверситетского кампуса в Челябинске входит в нацпроект «Наука и университеты». На территории ЧелГУ и ЮУрГУ общей площадью 123 тысячи кв. метров появятся общежития на 3,4 тыс. человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Возведение всех объектов кампуса планируется закончить к концу 2025 года.