Силуанов подтвердил выделение средств на кампус мирового уровня в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов: на проекты кампусов в регионах РФ бюджет выделит 100 млрд рублей Фото:

Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил финансирование проекта строительства кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе федерального Минфина.

«На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства.

Проект межуниверситетского кампуса в Челябинске входит в нацпроект «Наука и университеты». На территории ЧелГУ и ЮУрГУ общей площадью 123 тысячи кв. метров появятся общежития на 3,4 тыс. человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Возведение всех объектов кампуса планируется закончить к концу 2025 года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил финансирование проекта строительства кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе федерального Минфина. «На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства. Проект межуниверситетского кампуса в Челябинске входит в нацпроект «Наука и университеты». На территории ЧелГУ и ЮУрГУ общей площадью 123 тысячи кв. метров появятся общежития на 3,4 тыс. человек, коворкинги, лаборатории, технопарк, магазины, амфитеатр и спорткомплекс. Возведение всех объектов кампуса планируется закончить к концу 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...