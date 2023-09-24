Forbes увидел сигнал США и Киеву в перезапуске Россией оружия 30-летней давности 25 сентября 2023 в 08:41 Размер текста - 17 + Впервые за 30 лет рабочие вручную изготавливают редуктор для газотурбинного танкового двигателя Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Видеоролики из Калужского турбинного завода являются предупреждением для Киева. На видео впервые за 30 лет рабочие вручную изготавливают редуктор для газотурбинного танкового двигателя. Об этом сообщает журнал «Forbes». «[Видеоролики это] предупреждение о том, что, по крайней мере, на промышленном уровне Россия полна решимости продолжать спецоперацию на Украине», — говорится в материале. Применение турбины заключается в питании для модернизированных танков Т-80. Их планирует производить «Уралвагонзавод». Ранее URA.RU рассказывало, что скоростной танк Т-80 в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении. Также во встречном бою у противника нет шансов, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, установка собственных БПЛА на танк Т-80 не станет проблемой. Видеоролики из Калужского турбинного завода являются предупреждением для Киева. На видео впервые за 30 лет рабочие вручную изготавливают редуктор для газотурбинного танкового двигателя. Об этом сообщает журнал «Forbes». «[Видеоролики это] предупреждение о том, что, по крайней мере, на промышленном уровне Россия полна решимости продолжать спецоперацию на Украине», — говорится в материале. Применение турбины заключается в питании для модернизированных танков Т-80. Их планирует производить «Уралвагонзавод». Ранее URA.RU рассказывало, что скоростной танк Т-80 в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении. Также во встречном бою у противника нет шансов, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, установка собственных БПЛА на танк Т-80 не станет проблемой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям