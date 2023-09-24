На пермского бизнесмена, оскорбившего мобилизованных, подали в суд из-за долгов

С пермского бизнесмена Оснадчука, оскорбившего участников СВО, взыскивают долги

Исковое заявление рассмотрит Арбитражный суд Камчатского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Камчатского края принял к рассмотрению иск о взыскании долгов с пермского предпринимателя Романа Оснадчука, которого осенью 2022 года признали виновным и оштрафовали за оскорбление участников СВО. С исковым заявлением в суд обратилось ООО «Тымлатский рыбокомбинат». Предприятие требует взыскать с Оснадчука, занимавшегося розничной торговлей рыбой и морепродуктами, более 100 тысяч рублей.

«Арбитражный суд Камчатского края рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления ООО „Тымлатский рыбокомбинат“ к индивидуальному предпринимателю Оснадчуку Роману Юрьевичу. Иск о взыскании задолженности по договору поставки в размере 80,8 тысяч рублей, а также договорной пени за период с 05.05.2022 по 26.06.2023 в размере 33,8 тысяч рублей. Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — сообщается в картотеке суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что осенью 2022 года предприниматель из Березников Роман Оснадчук, находясь в алкогольном опьянении, оскорбил мобилизованных участников СВО. Видео стало причиной разбирательства полиции, а неизвестные начали бить и поджигать витрины киосков бизнесмена. В Госдуме РФ также потребовали привлечь Оснадчука к ответственности, после чего ему выписали штраф в 45 тысяч рублей. Позже мужчина выставил на продажу бизнес и дом, а в начале 2023 года покинул Россию, уехав в Турцию.