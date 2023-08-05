Трамп заявил, что он единственный, кто способен предотвратить Третью мировую войну

06 августа 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп также заявил, что способен решить конфликт на Украине Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что только он способен остановить начало Третьей мировой войны. Такое мнение он выразил на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина. «Я предотвращу третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — заявил Дональд Трамп. Прямой эфир выступления шел на yotube-канале медиакомпании RSBN. Во время своей речи Трамп также пообещал, что он сможет решить конфликт на Украине. По его словам, это получится сделать еще до того, как он зайдет в Овальный кабинет (рабочая комната президента США в Белом доме — прим. URA.RU). По мнению бывшего президента США, он сможет найти пути выхода, которые будет приемлемы для Москвы и Киева. Бывший президент США неоднократно обвинял нынешнего главу Джо Байдена в разжигании ядерной войны. Оно связано с поддержкой Украины в противостоянии с Россией. Он также критиковал Конгресс, который не идет на диалог с Россией. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что над миром нависла угроза ядерной войны. Он отметил, что некоторые страны бросаются ядерными угрозами.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что только он способен остановить начало Третьей мировой войны. Такое мнение он выразил на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина. «Я предотвращу третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», — заявил Дональд Трамп. Прямой эфир выступления шел на yotube-канале медиакомпании RSBN. Во время своей речи Трамп также пообещал, что он сможет решить конфликт на Украине. По его словам, это получится сделать еще до того, как он зайдет в Овальный кабинет (рабочая комната президента США в Белом доме — прим. URA.RU). По мнению бывшего президента США, он сможет найти пути выхода, которые будет приемлемы для Москвы и Киева. Бывший президент США неоднократно обвинял нынешнего главу Джо Байдена в разжигании ядерной войны. Оно связано с поддержкой Украины в противостоянии с Россией. Он также критиковал Конгресс, который не идет на диалог с Россией. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что над миром нависла угроза ядерной войны. Он отметил, что некоторые страны бросаются ядерными угрозами.