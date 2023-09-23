Asia Times: Байден готов устроить войну в Европе в случае переизбрания

24 сентября 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Джо Байден готов устроить войну в Европе после переизбрания, считает Asia Times Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае переизбрания Джо Байдена президентом США, американские войска появятся на Украине. Это станет началом войны в Европе, пишет Asia Times. «Если Байден будет переизбран, почти наверняка он отправит войска США, чтобы попытаться „спасти“ Украину. В свою очередь это будет означать войну в Европе», — говорится в материале. При этом проигрыш Джо Байден на президентских выборах может стать сигналом для начала переговоров США с Россией по поводу конфликта на Украине. «Если Россия решит, что настал момент начать ее собственное масштабное наступление, Украина падет», — пишет Asia Times. Поездки Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в ходе президентских выборов в США в 2024 году, пишет RT. По данным издания, рейтинги действующего американского лидера на родине слишком малы для переизбрания.

В случае переизбрания Джо Байдена президентом США, американские войска появятся на Украине. Это станет началом войны в Европе, пишет Asia Times. «Если Байден будет переизбран, почти наверняка он отправит войска США, чтобы попытаться „спасти“ Украину. В свою очередь это будет означать войну в Европе», — говорится в материале. При этом проигрыш Джо Байден на президентских выборах может стать сигналом для начала переговоров США с Россией по поводу конфликта на Украине. «Если Россия решит, что настал момент начать ее собственное масштабное наступление, Украина падет», — пишет Asia Times. Поездки Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в ходе президентских выборов в США в 2024 году, пишет RT. По данным издания, рейтинги действующего американского лидера на родине слишком малы для переизбрания.