23 сентября 2023

Asia Times: Байден готов устроить войну в Европе в случае переизбрания

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден готов устроить войну в Европе после переизбрания, считает Asia Times Фото:
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В случае переизбрания Джо Байдена президентом США, американские войска появятся на Украине. Это станет началом войны в Европе, пишет Asia Times.

«Если Байден будет переизбран, почти наверняка он отправит войска США, чтобы попытаться „спасти“ Украину. В свою очередь это будет означать войну в Европе», — говорится в материале.

При этом проигрыш Джо Байден на президентских выборах может стать сигналом для начала переговоров США с Россией по поводу конфликта на Украине. «Если Россия решит, что настал момент начать ее собственное масштабное наступление, Украина падет», — пишет Asia Times.

Поездки Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в ходе президентских выборов в США в 2024 году, пишет RT. По данным издания, рейтинги действующего американского лидера на родине слишком малы для переизбрания.

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В случае переизбрания Джо Байдена президентом США, американские войска появятся на Украине. Это станет началом войны в Европе, пишет Asia Times. «Если Байден будет переизбран, почти наверняка он отправит войска США, чтобы попытаться „спасти“ Украину. В свою очередь это будет означать войну в Европе», — говорится в материале. При этом проигрыш Джо Байден на президентских выборах может стать сигналом для начала переговоров США с Россией по поводу конфликта на Украине. «Если Россия решит, что настал момент начать ее собственное масштабное наступление, Украина падет», — пишет Asia Times. Поездки Джо Байдена на саммит G20 и во Вьетнам не изменят его политические шансы на переизбрание в ходе президентских выборов в США в 2024 году, пишет RT. По данным издания, рейтинги действующего американского лидера на родине слишком малы для переизбрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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