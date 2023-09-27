В Пермском крае родители погибшего бойца СВО судятся за выплаты

Пока в суде выигрывает мать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Лысьве Пермского края мать и отец бойца, погибшего на спецоперации, через суд выясняют, кто из них получит пособие и страховую выплату. Пока в споре побеждает женщина — суд первой инстанции, куда она обратилась, принял решение в ее пользу. Она потребовала лишить отца солдата денег, так как он давно с семьей не жил и накопил долг по алиментам.

«Семейные отношения истца и ответчика были прекращены с 2009 года по причине злоупотребления ответчиком спиртными напитками, отсутствием заботы о детях. После распада семьи ответчик переехал, сына не навещал, не интересовался его здоровьем, физическим и нравственным развитием, материально не содержал, привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, за ним числится задолженность по алиментам в размере более миллиона рублей», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда.

Суд, принимая решение в пользу матери погибшего бойца, отметил, что цель страховых и единовременных выплат — компенсировать родителям, «которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили достойного защитника Отечества», нравственные и материальные потери, связанные с его гибелью. Но пока решение суда не вступило в законную силу. Отец имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.