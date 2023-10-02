Суд ООН озвучил сроки вынесения вердикта по иску Украины против РФ

Суд ООН может принять решение по иску Украины против РФ в течение полугода

02 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

В пресс-службе Международного суда ООН в Гааге заявили, что не могут назвать точную дату принятия решения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Окончательное решение по рассмотрению иска Украины против России от февраля 2022 года, связанного с проведением СВО, может быть принято в течение полугода. Об этом сообщили в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге. «Мы не можем сообщить, когда конкретно можно ожидать принятия решения. Однако в среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге, передает «Национальная служба новостей». Судебные слушания прошли 18 сентября 2023 года по иску Украины против РФ о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания фокусируются на предварительных возражениях, которые были выдвинуты Москвой.

Окончательное решение по рассмотрению иска Украины против России от февраля 2022 года, связанного с проведением СВО, может быть принято в течение полугода. Об этом сообщили в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге. «Мы не можем сообщить, когда конкретно можно ожидать принятия решения. Однако в среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге, передает «Национальная служба новостей». Судебные слушания прошли 18 сентября 2023 года по иску Украины против РФ о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания фокусируются на предварительных возражениях, которые были выдвинуты Москвой.