В США предрекли Зеленскому смерть

Экс-разведчик Риттер: Зеленский будет убит к моменту капитуляции Киева

30 сентября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому грозит гибель при капитуляции Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К моменту подписания акта о капитуляции Киева президент Украины Владимир Зеленский будет мертв. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдет в сторону. <…> Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of . Риттер добавил, что условия капитуляции будет диктовать Россия. При этом странам ООН придется смириться, что им не удастся одержать победу над Москвой. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что киевский режим после ряда неудачных контрнаступлений уже ничего не может спасти, он перешел в режим гниения. Медведев добавлял, что капитуляция Киева могла бы открыть путь к миру. При этом бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато уверен, что при капитуляции Зеленского повесят, а пока он не подписал никаких документов, он может успеть сбежать вместе с семьей.

К моменту подписания акта о капитуляции Киева президент Украины Владимир Зеленский будет мертв. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдет в сторону. <…> Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. Риттер добавил, что условия капитуляции будет диктовать Россия. При этом странам ООН придется смириться, что им не удастся одержать победу над Москвой. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что киевский режим после ряда неудачных контрнаступлений уже ничего не может спасти, он перешел в режим гниения. Медведев добавлял, что капитуляция Киева могла бы открыть путь к миру. При этом бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато уверен, что при капитуляции Зеленского повесят, а пока он не подписал никаких документов, он может успеть сбежать вместе с семьей.