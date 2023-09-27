Посол Антонов: РФ вернет украинских детей в их семьи по запросу

28 сентября 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Украинские дети вернутся к своим законным представителям по официальному запросу Фото: Илья Московец © URA.RU Россия предоставит информацию об украинских детях, которые оказались на территории РФ из-за начала СВО, а также вернет их в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей или опекунов — будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — передает слова Антонова газета Newsweek. Посол отметил, что соответствующие списки с украинскими детьми ведутся. «Западные журналисты во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН 23 сентября „буквально набросились на министра“ с вопросами о детях семей с Украины. Нам нечего скрывать. Мы открыты и готовы к диалогу по данной животрепещущей тематике», — сказал он. Ранее глава запорожского движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на обвинения России в похищении детей, отметив, что россияне спасают их от обстрелов ВСУ. Детей сопровождают с согласия родителей.

Россия предоставит информацию об украинских детях, которые оказались на территории РФ из-за начала СВО, а также вернет их в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей или опекунов — будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — передает слова Антонова газета Newsweek. Посол отметил, что соответствующие списки с украинскими детьми ведутся. «Западные журналисты во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН 23 сентября „буквально набросились на министра“ с вопросами о детях семей с Украины. Нам нечего скрывать. Мы открыты и готовы к диалогу по данной животрепещущей тематике», — сказал он. Ранее глава запорожского движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на обвинения России в похищении детей, отметив, что россияне спасают их от обстрелов ВСУ. Детей сопровождают с согласия родителей.