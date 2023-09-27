27 сентября 2023

Посол Антонов: РФ вернет украинских детей в их семьи по запросу

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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
Украинские дети вернутся к своим законным представителям по официальному запросу Фото:

Россия предоставит информацию об украинских детях, которые оказались на территории РФ из-за начала СВО, а также вернет их в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей или опекунов — будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — передает слова Антонова газета Newsweek.

Посол отметил, что соответствующие списки с украинскими детьми ведутся. «Западные журналисты во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН 23 сентября „буквально набросились на министра“ с вопросами о детях семей с Украины. Нам нечего скрывать. Мы открыты и готовы к диалогу по данной животрепещущей тематике», — сказал он.

Ранее глава запорожского движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на обвинения России в похищении детей, отметив, что россияне спасают их от обстрелов ВСУ. Детей сопровождают с согласия родителей.

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Россия предоставит информацию об украинских детях, которые оказались на территории РФ из-за начала СВО, а также вернет их в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей или опекунов — будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей», — передает слова Антонова газета Newsweek. Посол отметил, что соответствующие списки с украинскими детьми ведутся. «Западные журналисты во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН 23 сентября „буквально набросились на министра“ с вопросами о детях семей с Украины. Нам нечего скрывать. Мы открыты и готовы к диалогу по данной животрепещущей тематике», — сказал он. Ранее глава запорожского движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на обвинения России в похищении детей, отметив, что россияне спасают их от обстрелов ВСУ. Детей сопровождают с согласия родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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