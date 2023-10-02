02 октября 2023

Следователи раскрыли, как подозреваемый убил девушку в Заречном. Фото

Подозреваемый убил свердловчанку швеллером из-за личной неприязни
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство» Фото:

Пьяный мужчина из-за личной неприязни убил металлическим швеллером Елену Косецкую из Заречного. Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили обвинение 35-летнему подозреваемому.

«Фигурант допрошен, он вину [в убийстве Елены Косецкой] признал. Подозреваемый пояснил, что убил девушку из-за личной неприязни в состоянии алкогольного опьянения, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство».

По словам подозреваемого, он поругался с Косецкой из-за выплаты денег за строительные работы. Ранее сообщалось, что девушка подобрала мужчину на трассе, чтобы он занимался ремонтом на ее даче.

Мужчина, по версии следствия, убил девушку 26 сентября в коттеджном поселке под Заречным. Затем он уехал на ее автомобиле, но на ЕКАД съехал в кювет. Авто простояло там несколько дней. Все это время машину замечали случайные автомобилисты.

После этого в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку подозреваемого. Свердловская полиция устроила спецоперацию его по поимке. Ночью 3 октября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчина был пойман в Каменске-Уральском.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из магазина в Каменске-Уральском
Подозреваемого задержали, когда он выходил из магазина в Каменске-Уральском
Фото:
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Пьяный мужчина из-за личной неприязни убил металлическим швеллером Елену Косецкую из Заречного. Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили обвинение 35-летнему подозреваемому. «Фигурант допрошен, он вину [в убийстве Елены Косецкой] признал. Подозреваемый пояснил, что убил девушку из-за личной неприязни в состоянии алкогольного опьянения, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». По словам подозреваемого, он поругался с Косецкой из-за выплаты денег за строительные работы. Ранее сообщалось, что девушка подобрала мужчину на трассе, чтобы он занимался ремонтом на ее даче. Мужчина, по версии следствия, убил девушку 26 сентября в коттеджном поселке под Заречным. Затем он уехал на ее автомобиле, но на ЕКАД съехал в кювет. Авто простояло там несколько дней. Все это время машину замечали случайные автомобилисты. После этого в telegram-каналах и СМИ стали распространять ориентировку подозреваемого. Свердловская полиция устроила спецоперацию его по поимке. Ночью 3 октября руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчина был пойман в Каменске-Уральском.
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