Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Информация будет направляться в госинформресурс. Об этом говорится в постановлении правительства.
«Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования <…>, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях <…> и передачу указанных сведений в электронном виде в информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», —
В России с 1 октября по 31 декабря в России пройдет призывная кампания. Известно, что о призыве будут оповещать через повестки, которые будут продублированы в электронном виде. При этом в Минобороны РФ сообщили, что срочников этого призыва не станут отправлять в зону СВО, а также на службу в новые регионы.
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