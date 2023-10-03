03 октября 2023

Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, новобранцы, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, военная кафедра, учебка, учебная часть
Информацию направят в госинформресурс Фото:

Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Информация будет направляться в госинформресурс. Об этом говорится в постановлении правительства.

«Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования <…>, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях <…> и передачу указанных сведений в электронном виде в информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В России с 1 октября по 31 декабря в России пройдет призывная кампания. Известно, что о призыве будут оповещать через повестки, которые будут продублированы в электронном виде. При этом в Минобороны РФ сообщили, что срочников этого призыва не станут отправлять в зону СВО, а также на службу в новые регионы.

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Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Информация будет направляться в госинформресурс. Об этом говорится в постановлении правительства. «Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования <…>, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях <…> и передачу указанных сведений в электронном виде в информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В России с 1 октября по 31 декабря в России пройдет призывная кампания. Известно, что о призыве будут оповещать через повестки, которые будут продублированы в электронном виде. При этом в Минобороны РФ сообщили, что срочников этого призыва не станут отправлять в зону СВО, а также на службу в новые регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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