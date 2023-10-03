Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

04 октября 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Информацию направят в госинформресурс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Информация будет направляться в госинформресурс. Об этом говорится в постановлении правительства. «Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования <…>, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях <…> и передачу указанных сведений в электронном виде в информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В России с 1 октября по 31 декабря в России пройдет призывная кампания. Известно, что о призыве будут оповещать через повестки, которые будут продублированы в электронном виде. При этом в Минобороны РФ сообщили, что срочников этого призыва не станут отправлять в зону СВО, а также на службу в новые регионы.

Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Информация будет направляться в госинформресурс. Об этом говорится в постановлении правительства. «Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования <…>, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях <…> и передачу указанных сведений в электронном виде в информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В России с 1 октября по 31 декабря в России пройдет призывная кампания. Известно, что о призыве будут оповещать через повестки, которые будут продублированы в электронном виде. При этом в Минобороны РФ сообщили, что срочников этого призыва не станут отправлять в зону СВО, а также на службу в новые регионы.