Свердловский парк выплатит полмиллиона ребенку, получившему травму на батуте

Ребенок неудачно приземлился после прыжков на батуте (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первоуральский «Улей-парк» выплатит 500 тысяч рублей семье ребенка, который летом 2022-го сломал позвоночник, прыгая на батуте в парке развлечений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд согласился с тем, что ребенок получил травму именно во время прыжков на батуте в „Улей-парке“, а ответчик не доказал, что обеспечил безопасность. Семья пострадавшего получит компенсацию в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Ребенок неудачно приземлился ягодицами на жесткую часть батута рядом с сеткой. От удара мальчик почувствовал сильную боль в груди, у него затруднилось дыхание. Через несколько дней его отвели в больницу. Там ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Мальчик полгода носил корсет.