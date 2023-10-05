Свердловский парк выплатит полмиллиона ребенку, получившему травму на батуте

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Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, аттракционы, дети, батут
Ребенок неудачно приземлился после прыжков на батуте (архивное фото) Фото:

Первоуральский «Улей-парк» выплатит 500 тысяч рублей семье ребенка, который летом 2022-го сломал позвоночник, прыгая на батуте в парке развлечений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд согласился с тем, что ребенок получил травму именно во время прыжков на батуте в „Улей-парке“, а ответчик не доказал, что обеспечил безопасность. Семья пострадавшего получит компенсацию в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Ребенок неудачно приземлился ягодицами на жесткую часть батута рядом с сеткой. От удара мальчик почувствовал сильную боль в груди, у него затруднилось дыхание. Через несколько дней его отвели в больницу. Там ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Мальчик полгода носил корсет.

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Первоуральский «Улей-парк» выплатит 500 тысяч рублей семье ребенка, который летом 2022-го сломал позвоночник, прыгая на батуте в парке развлечений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд согласился с тем, что ребенок получил травму именно во время прыжков на батуте в „Улей-парке“, а ответчик не доказал, что обеспечил безопасность. Семья пострадавшего получит компенсацию в 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в июне 2022 года. Ребенок неудачно приземлился ягодицами на жесткую часть батута рядом с сеткой. От удара мальчик почувствовал сильную боль в груди, у него затруднилось дыхание. Через несколько дней его отвели в больницу. Там ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Мальчик полгода носил корсет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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