Правительство ХМАО уволило третьего руководителя медиахолдинга за три года

Власти ХМАО отправили в отставку третьего медиаменеджера за три года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти ХМАО отправили в отставку третьего руководителя медиахолдинга за три года. Врио генерального директора Александр Пархоменко покидает пост, его сменит коммерческий директор «Издательского дома „Новости Югры“» Радмир Трунин. Назначение обсудили на заседании правительства округа.

«Возложить исполнение обязанностей генерального директора общества на Трунина Радмира Анатольевича с 7 октября 2023 года до 6 октября 2024 года», — указано в постановлении правительства. Заседание прошло 6 октября.

С 2020 года ни с одним медиаменеджером не продлевали контракт больше, чем на год, а сам холдинг по итогам 2022-го отчитался о 115-миллионых убытках. Несколько источников URA.RU сообщили, что Пархоменко останется работать в правительственных структурах. «По слухам, он готовится возглавить другое подведомственное учреждение — шахматную академию. С 2020 года ни с одним медиаменеджером не продлевали контракт больше, чем на год — либо его увольняли власти, либо он переходил на более спокойную должность», — сообщает инсайдер.

Пархоменко в ответ на звонок корреспондента агентства попросил перезвонить ему на следующий день. После этого он перестал отвечать на звонки журналистов.

Ранее URA.RU писало об отставке экс-главы медиахолдинга Светланы Бурлуцкой в 2021 году. Ее сменил Андрей Стеценко, на место которого в 2022 году и пришел Пархоменко.