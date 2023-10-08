08 октября 2023
07 октября 2023

Челябинских военных осудили за самоволку

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Военные получили сроки в колонии Фото:

Военнослужащего по контракту и мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление мест службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, они получили реальные сроки в колонии.

«Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации и военнослужащего по контракту. Они были признаны виновными в самовольном оставлении части. Мобилизованному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, контрактнику — два года колонии-поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что мобилизованный челябинец, не имея никаких законных оснований, покинул полевой лагерь 18 ноября 2022 года. На место службы его вернули сотрудники полиции лишь в конце июня 2023 года. Контрактник же сам вернулся в часть. Он организовал себе незаконный отдых с середины апреля до середины мая 2023 года.

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Военнослужащего по контракту и мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление мест службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, они получили реальные сроки в колонии. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации и военнослужащего по контракту. Они были признаны виновными в самовольном оставлении части. Мобилизованному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, контрактнику — два года колонии-поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что мобилизованный челябинец, не имея никаких законных оснований, покинул полевой лагерь 18 ноября 2022 года. На место службы его вернули сотрудники полиции лишь в конце июня 2023 года. Контрактник же сам вернулся в часть. Он организовал себе незаконный отдых с середины апреля до середины мая 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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