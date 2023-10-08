Челябинских военных осудили за самоволку

09 октября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Военные получили сроки в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Военнослужащего по контракту и мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление мест службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, они получили реальные сроки в колонии. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации и военнослужащего по контракту. Они были признаны виновными в самовольном оставлении части. Мобилизованному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, контрактнику — два года колонии-поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что мобилизованный челябинец, не имея никаких законных оснований, покинул полевой лагерь 18 ноября 2022 года. На место службы его вернули сотрудники полиции лишь в конце июня 2023 года. Контрактник же сам вернулся в часть. Он организовал себе незаконный отдых с середины апреля до середины мая 2023 года.

Военнослужащего по контракту и мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление мест службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, они получили реальные сроки в колонии. «Судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации и военнослужащего по контракту. Они были признаны виновными в самовольном оставлении части. Мобилизованному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, контрактнику — два года колонии-поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что мобилизованный челябинец, не имея никаких законных оснований, покинул полевой лагерь 18 ноября 2022 года. На место службы его вернули сотрудники полиции лишь в конце июня 2023 года. Контрактник же сам вернулся в часть. Он организовал себе незаконный отдых с середины апреля до середины мая 2023 года.