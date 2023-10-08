Жителя Волчанска (Свердловская область), который 9 мая сбил 12-летнего ребенка у памятника воинам-интернационалистам, отправили в колонию-поселение на три года. Также у него конфисковали ВАЗ-21099, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Карпинский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того ему нельзя будет три года водить машины. Его ВАЗ-21099 конфискован в пользу государства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Также виновный обязан заплатить школьнику 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.
Мужчина сбил ребенка, когда ехал в магазин за алкоголем. По данным УГИБДД, мужчина за рулем был пьяным и не справился с управлением. Мальчик ехал по улице на самокате.
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