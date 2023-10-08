08 октября 2023

Свердловчанина, сбившего ребенка у памятника военным, отправили в колонию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка у Измайловского суда. Москва, ребенок, мальчик, дорога, самокат
Мужчина сбил мальчика, который ехал на самокате (архивное фото) Фото:

Жителя Волчанска (Свердловская область), который 9 мая сбил 12-летнего ребенка у памятника воинам-интернационалистам, отправили в колонию-поселение на три года. Также у него конфисковали ВАЗ-21099, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Карпинский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того ему нельзя будет три года водить машины. Его ВАЗ-21099 конфискован в пользу государства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Также виновный обязан заплатить школьнику 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Мужчина сбил ребенка, когда ехал в магазин за алкоголем. По данным УГИБДД, мужчина за рулем был пьяным и не справился с управлением. Мальчик ехал по улице на самокате.

Мужчина должен заплатить 1,5 млн рублей мальчику
Мужчина должен заплатить 1,5 млн рублей мальчику
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Волчанска (Свердловская область), который 9 мая сбил 12-летнего ребенка у памятника воинам-интернационалистам, отправили в колонию-поселение на три года. Также у него конфисковали ВАЗ-21099, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Карпинский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того ему нельзя будет три года водить машины. Его ВАЗ-21099 конфискован в пользу государства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Также виновный обязан заплатить школьнику 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина сбил ребенка, когда ехал в магазин за алкоголем. По данным УГИБДД, мужчина за рулем был пьяным и не справился с управлением. Мальчик ехал по улице на самокате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...