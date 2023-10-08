Свердловчанина, сбившего ребенка у памятника военным, отправили в колонию. Фото

09 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Мужчина сбил мальчика, который ехал на самокате (архивное фото) Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU Жителя Волчанска (Свердловская область), который 9 мая сбил 12-летнего ребенка у памятника воинам-интернационалистам, отправили в колонию-поселение на три года. Также у него конфисковали ВАЗ-21099, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Карпинский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того ему нельзя будет три года водить машины. Его ВАЗ-21099 конфискован в пользу государства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Также виновный обязан заплатить школьнику 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина сбил ребенка, когда ехал в магазин за алкоголем. По данным УГИБДД, мужчина за рулем был пьяным и не справился с управлением. Мальчик ехал по улице на самокате. Мужчина должен заплатить 1,5 млн рублей мальчику Фото: telegram-канал «Прокуратура Свердловской области» [https://t.me/sverdlovskprok]

Жителя Волчанска (Свердловская область), который 9 мая сбил 12-летнего ребенка у памятника воинам-интернационалистам, отправили в колонию-поселение на три года. Также у него конфисковали ВАЗ-21099, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Карпинский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на три года и один месяц с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того ему нельзя будет три года водить машины. Его ВАЗ-21099 конфискован в пользу государства», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Также виновный обязан заплатить школьнику 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Мужчина сбил ребенка, когда ехал в магазин за алкоголем. По данным УГИБДД, мужчина за рулем был пьяным и не справился с управлением. Мальчик ехал по улице на самокате.