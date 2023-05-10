10 мая 2023

Пьяный свердловчанин сбил ребенка у памятника военным

В Волчанске водитель автомобиля без номеров сбил мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, постовой, гибдд, дпс, гаи
Силовики проверяют информацию о ДТП Фото:

Пьяный водитель в Волчанске (Свердловская область) сбил ребенка на самокате, когда ехал в магазин около памятника воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«Мужчина пояснил, что 9 мая в вечернее время употреблял спиртное у себя дома, после чего около 21:30 поехал в магазин. Двигаясь по улице Пионерская города Волчанска не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что после аварии силовики поймали водителя и начали проверку. Водитель работает за рулем около девяти лет. Инспекторы ГИБДД считают, что авария могла произойти из-за того, что свердловчанин был пьян и разогнался до слишком высокой скорости. При этом сам водитель не был пристегнут. Состояние ребенка пока неизвестно.

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Пьяный водитель в Волчанске (Свердловская область) сбил ребенка на самокате, когда ехал в магазин около памятника воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Мужчина пояснил, что 9 мая в вечернее время употреблял спиртное у себя дома, после чего около 21:30 поехал в магазин. Двигаясь по улице Пионерская города Волчанска не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что после аварии силовики поймали водителя и начали проверку. Водитель работает за рулем около девяти лет. Инспекторы ГИБДД считают, что авария могла произойти из-за того, что свердловчанин был пьян и разогнался до слишком высокой скорости. При этом сам водитель не был пристегнут. Состояние ребенка пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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