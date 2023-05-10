Пьяный свердловчанин сбил ребенка у памятника военным

Пьяный водитель в Волчанске (Свердловская область) сбил ребенка на самокате, когда ехал в магазин около памятника воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
«Мужчина пояснил, что 9 мая в вечернее время употреблял спиртное у себя дома, после чего около 21:30 поехал в магазин. Двигаясь по улице Пионерская города Волчанска не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении пресс-службы.
Там подчеркнули, что после аварии силовики поймали водителя и начали проверку. Водитель работает за рулем около девяти лет. Инспекторы ГИБДД считают, что авария могла произойти из-за того, что свердловчанин был пьян и разогнался до слишком высокой скорости. При этом сам водитель не был пристегнут. Состояние ребенка пока неизвестно.
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