Пьяный свердловчанин сбил ребенка у памятника военным

В Волчанске водитель автомобиля без номеров сбил мальчика

11 мая 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют информацию о ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяный водитель в Волчанске (Свердловская область) сбил ребенка на самокате, когда ехал в магазин около памятника воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Мужчина пояснил, что 9 мая в вечернее время употреблял спиртное у себя дома, после чего около 21:30 поехал в магазин. Двигаясь по улице Пионерская города Волчанска не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что после аварии силовики поймали водителя и начали проверку. Водитель работает за рулем около девяти лет. Инспекторы ГИБДД считают, что авария могла произойти из-за того, что свердловчанин был пьян и разогнался до слишком высокой скорости. При этом сам водитель не был пристегнут. Состояние ребенка пока неизвестно.

Пьяный водитель в Волчанске (Свердловская область) сбил ребенка на самокате, когда ехал в магазин около памятника воинам-интернационалистам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. «Мужчина пояснил, что 9 мая в вечернее время употреблял спиртное у себя дома, после чего около 21:30 поехал в магазин. Двигаясь по улице Пионерская города Волчанска не справился с управлением и совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении пресс-службы. Там подчеркнули, что после аварии силовики поймали водителя и начали проверку. Водитель работает за рулем около девяти лет. Инспекторы ГИБДД считают, что авария могла произойти из-за того, что свердловчанин был пьян и разогнался до слишком высокой скорости. При этом сам водитель не был пристегнут. Состояние ребенка пока неизвестно.