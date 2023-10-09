Захарова пошутила над Зеленским, обвинившим РФ в войне Израиля с сектором Газа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке».
«Зеленский: „У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке“. Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», —
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также обвинил Россию в начале военных действий на территории Израиля. Он отметил, что спецоперация на Украине могла поспособствовать «разрушению глобальной безопасности».
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