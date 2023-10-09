Захарова пошутила над Зеленским, обвинившим РФ в войне Израиля с сектором Газа

10 октября 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высмеяла обвинения президента Украины Владимира Зеленского Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». «Зеленский: „У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке“. Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также обвинил Россию в начале военных действий на территории Израиля. Он отметил, что спецоперация на Украине могла поспособствовать «разрушению глобальной безопасности».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». «Зеленский: „У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке“. Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также обвинил Россию в начале военных действий на территории Израиля. Он отметил, что спецоперация на Украине могла поспособствовать «разрушению глобальной безопасности».