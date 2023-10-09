09 октября 2023

Захарова пошутила над Зеленским, обвинившим РФ в войне Израиля с сектором Газа

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова высмеяла обвинения президента Украины Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке».

«Зеленский: „У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке“. Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», — пишет Захарова в своем telegram-канале.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также обвинил Россию в начале военных действий на территории Израиля. Он отметил, что спецоперация на Украине могла поспособствовать «разрушению глобальной безопасности».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что «Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». «Зеленский: „У нас есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке“. Чистейшие данные завезли на Банковую. Таких забористых данных у Зеленского давно не было», — пишет Захарова в своем telegram-канале. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также обвинил Россию в начале военных действий на территории Израиля. Он отметил, что спецоперация на Украине могла поспособствовать «разрушению глобальной безопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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