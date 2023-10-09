На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга скопились пробки. Фото

10 октября 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Движение на въезде в Челябинск затруднено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На въезде в Челябинск по Свердловскому тракту образовались пробки, движение затруднено. Об этом 10 октября сообщают читатели URA.RU. «Вероятно, затруднения движения связаны с ДТП. В одной из аварий на Свердловском тракте оказались сразу три автомобиля, в том числе «Хаммер», — сообщают читатели. Также серьезная авария с участием трех автомобилей лучилась утром на выезде в Челябинск из Копейска. Перегорожены две из трех полос напротив заводоуправления завода «Пластмасс». ДТП с участием «Хаммера» Фото: Ильдар Гиматов Пробки оцениваются на уровне шести баллов Скрин: сервис Яндекс пробки

На въезде в Челябинск по Свердловскому тракту образовались пробки, движение затруднено. Об этом 10 октября сообщают читатели URA.RU. «Вероятно, затруднения движения связаны с ДТП. В одной из аварий на Свердловском тракте оказались сразу три автомобиля, в том числе «Хаммер», — сообщают читатели. Также серьезная авария с участием трех автомобилей лучилась утром на выезде в Челябинск из Копейска. Перегорожены две из трех полос напротив заводоуправления завода «Пластмасс».