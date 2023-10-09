09 октября 2023

На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга скопились пробки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, ремонт дороги, проспект ленина, затрудненное движение
Движение на въезде в Челябинск затруднено Фото:

На въезде в Челябинск по Свердловскому тракту образовались пробки, движение затруднено. Об этом 10 октября сообщают читатели URA.RU.

«Вероятно, затруднения движения связаны с ДТП. В одной из аварий на Свердловском тракте оказались сразу три автомобиля, в том числе «Хаммер», — сообщают читатели.

Также серьезная авария с участием трех автомобилей лучилась утром на выезде в Челябинск из Копейска. Перегорожены две из трех полос напротив заводоуправления завода «Пластмасс».

ДТП с участием «Хаммера»
ДТП с участием «Хаммера»
Фото:
Пробки оцениваются на уровне шести баллов
Пробки оцениваются на уровне шести баллов

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На въезде в Челябинск по Свердловскому тракту образовались пробки, движение затруднено. Об этом 10 октября сообщают читатели URA.RU. «Вероятно, затруднения движения связаны с ДТП. В одной из аварий на Свердловском тракте оказались сразу три автомобиля, в том числе «Хаммер», — сообщают читатели. Также серьезная авария с участием трех автомобилей лучилась утром на выезде в Челябинск из Копейска. Перегорожены две из трех полос напротив заводоуправления завода «Пластмасс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...