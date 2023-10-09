Движение на въезде в Челябинск затруднено
На въезде в Челябинск по Свердловскому тракту образовались пробки, движение затруднено. Об этом 10 октября сообщают читатели URA.RU.
«Вероятно, затруднения движения связаны с ДТП. В одной из аварий на Свердловском тракте оказались сразу три автомобиля, в том числе «Хаммер», — сообщают читатели.
Также серьезная авария с участием трех автомобилей лучилась утром на выезде в Челябинск из Копейска. Перегорожены две из трех полос напротив заводоуправления завода «Пластмасс».
ДТП с участием «Хаммера»
Пробки оцениваются на уровне шести баллов
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