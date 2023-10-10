Школьника из Екатеринбурга задержали с бабушкой у Кремля

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, красная лента, кремль, манежная площадь, троицкая башня кремля, москва
У мальчика с собой был патрон (архивное фото) Фото:

Школьника из Екатеринбурга задержали вместе с бабушкой на территории московского Кремля. Мальчик, как пишут в соцсетях, пытался пронести боеприпас.

«Девятиклассника из Екатеринбурга вместе с бабушкой Ириной задержали на территории Кремля в Москве. Школьник пытался пронести боеприпас», — пишет telegram-канал Mash.

С собой у подростка оказался патрон калибра 7,62 мм, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Его ему два года назад подарил одноклассник. С тех пор он носит его с собой как талисман.

Силовики забрали патрон, а парня отправили в центр профилактики семейного неблагополучия. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве. Ответ ожидается.

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Школьника из Екатеринбурга задержали вместе с бабушкой на территории московского Кремля. Мальчик, как пишут в соцсетях, пытался пронести боеприпас. «Девятиклассника из Екатеринбурга вместе с бабушкой Ириной задержали на территории Кремля в Москве. Школьник пытался пронести боеприпас», — пишет telegram-канал Mash. С собой у подростка оказался патрон калибра 7,62 мм, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Его ему два года назад подарил одноклассник. С тех пор он носит его с собой как талисман. Силовики забрали патрон, а парня отправили в центр профилактики семейного неблагополучия. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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