Школьника из Екатеринбурга задержали с бабушкой у Кремля

10 октября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

У мальчика с собой был патрон (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьника из Екатеринбурга задержали вместе с бабушкой на территории московского Кремля. Мальчик, как пишут в соцсетях, пытался пронести боеприпас. «Девятиклассника из Екатеринбурга вместе с бабушкой Ириной задержали на территории Кремля в Москве. Школьник пытался пронести боеприпас», — пишет telegram-канал Mash. С собой у подростка оказался патрон калибра 7,62 мм, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Его ему два года назад подарил одноклассник. С тех пор он носит его с собой как талисман. Силовики забрали патрон, а парня отправили в центр профилактики семейного неблагополучия. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве. Ответ ожидается.

Школьника из Екатеринбурга задержали вместе с бабушкой на территории московского Кремля. Мальчик, как пишут в соцсетях, пытался пронести боеприпас. «Девятиклассника из Екатеринбурга вместе с бабушкой Ириной задержали на территории Кремля в Москве. Школьник пытался пронести боеприпас», — пишет telegram-канал Mash. С собой у подростка оказался патрон калибра 7,62 мм, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Его ему два года назад подарил одноклассник. С тех пор он носит его с собой как талисман. Силовики забрали патрон, а парня отправили в центр профилактики семейного неблагополучия. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве. Ответ ожидается.