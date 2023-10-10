Госдума приняла законопроект о расширении маткапитала

10 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Антон Котяков сообщил, что с помощью маткапитала можно будет провести реконструкцию домов «на две семьи» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума одобрила в первом чтении проект о реконструкции домов «на две семьи» за счет материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «После принятия закона семьи смогут увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Закон направлен, прежде всего, на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки», — заявил Котяков. Его слова приводит пресс-служба Минтруда РФ. Данный закон предполагает расширение использования материнского капитала для реконструкции любого отдельного жилья, даже если оно находится в доме, который рассчитан на несколько семей. Планируется снятие ограничений, которые не позволяют воспользоваться маткапиталом на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах «на две семьи». В данный момент возможно направлять выплаты только на строительство или реконструкцию дома, находящихся в собственности одной семьи. Котяков отметил, что улучшение условий жилья считается популярным направлением для использования маткапитала. По его словам, на денежные средства выплаты можно приобрести жилплощадь, в том числе с помощью ипотеки, или провести реконструкцию дома. С начала 2023 года были улучшены жилищные условия благодаря выплате у 470 тысяч семей. Ежемесячные пособия на ребенка до трех лет считаются вторым по популярности направлением использования маткапитала. Данные выплаты уже получили более 318 тысяч семей. Третьим по популярности направлением считается образование. В 2023 году на эти цели маткапитал использовали 205 тысяч семей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили увеличить размер материнского капиталадо 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго и третьего, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума одобрила в первом чтении проект о реконструкции домов «на две семьи» за счет материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «После принятия закона семьи смогут увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Закон направлен, прежде всего, на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки», — заявил Котяков. Его слова приводит пресс-служба Минтруда РФ. Данный закон предполагает расширение использования материнского капитала для реконструкции любого отдельного жилья, даже если оно находится в доме, который рассчитан на несколько семей. Планируется снятие ограничений, которые не позволяют воспользоваться маткапиталом на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах «на две семьи». В данный момент возможно направлять выплаты только на строительство или реконструкцию дома, находящихся в собственности одной семьи. Котяков отметил, что улучшение условий жилья считается популярным направлением для использования маткапитала. По его словам, на денежные средства выплаты можно приобрести жилплощадь, в том числе с помощью ипотеки, или провести реконструкцию дома. С начала 2023 года были улучшены жилищные условия благодаря выплате у 470 тысяч семей. Ежемесячные пособия на ребенка до трех лет считаются вторым по популярности направлением использования маткапитала. Данные выплаты уже получили более 318 тысяч семей. Третьим по популярности направлением считается образование. В 2023 году на эти цели маткапитал использовали 205 тысяч семей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили увеличить размер материнского капиталадо 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго и третьего, передает «Национальная служба новостей».