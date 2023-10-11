11 октября 2023

Нефтяная компания из ХМАО задолжала Природнадзору 17 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, нефтяная компания, нефть, буровая вышка, добыча нефти
НК «Негуснефть» задержала плату за негативное воздействие на природу Фото:

Нефтяная компания из Радужного (ХМАО) «Негуснефть» задолжала Природнадзору почти 17 млн рублей. Ведомство подало в суд, чтобы взыскать с добывающего предприятия плату за вред природе и штраф за задержку оплаты.

«Северо-Уральского межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило в арбитражный суд заявление о взыскании с АО „Негуснефть“ (г. Радужный) задолженности в размере 16 948 481 рубль 58 копеек. В сумму входит задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 года в размере 15 415 529 рублей 90 копеек, пени в размере 1 532 951 рублей 68 копеек», — указано в документах арбитража.

Суд принял заявление Природнадзора и назначил дело к судебному разбирательству. Агентство направило в «Негуснефть» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества. В вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники сливали бытовые отходы на прямо землю.

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Нефтяная компания из Радужного (ХМАО) «Негуснефть» задолжала Природнадзору почти 17 млн рублей. Ведомство подало в суд, чтобы взыскать с добывающего предприятия плату за вред природе и штраф за задержку оплаты. «Северо-Уральского межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направило в арбитражный суд заявление о взыскании с АО „Негуснефть“ (г. Радужный) задолженности в размере 16 948 481 рубль 58 копеек. В сумму входит задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 года в размере 15 415 529 рублей 90 копеек, пени в размере 1 532 951 рублей 68 копеек», — указано в документах арбитража. Суд принял заявление Природнадзора и назначил дело к судебному разбирательству. Агентство направило в «Негуснефть» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО потребовал от компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» устранить загрязнение на территории Когалымского лесничества. В вахтовом городке Повховского месторождения нефтяники сливали бытовые отходы на прямо землю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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