«Хамас» готовил атаку задолго до начала войны: главное о конфликте за ночь

Представитель ХАМАС: нападение на Израиль готовилось с 2022 года
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Из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным, заявил глава МИД Ирана Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС готовило нападение на Израиль с 2022 года. С того времени группировка тайно готовилась, изучая тактику и стратегию ЦАХАЛ, сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обейда. URA.RU приводит главные новости о военном конфликте за ночь 13 октября.

  • ХАМАС начала военную подготовку к конфликту с Израилем еще в 2022 году. А сама идея операции «Буря Аль-Аксы» появилась в 2021 году. Обейда сообщил изданию Haaretz, что для реализации плана им удалось подготовить 4,5 тысячи бойцов, а также вывести из строя камеры наблюдения израильских военных возле Газы. Он отметил, что ХАМАС готова к любому исходу событий, в том числе и наземной операции Израиля;
  • Число погибших в результате атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Еще 6 612 получили ранения;
  • Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Он начал координацию позиции Палестины на фоне конфликта с Израилем;
  • В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал сам премьер-министр;
  • У боевиков движения ХАМАС перед нападением на Израиль имелись подробные карты городов и военных объектов. Эти документы были обнаруженными в вещах убитого палестинца, участвовавшего в нападении;
  • Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС.

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Палестинское движение ХАМАС готовило нападение на Израиль с 2022 года. С того времени группировка тайно готовилась, изучая тактику и стратегию ЦАХАЛ, сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обейда. URA.RU приводит главные новости о военном конфликте за ночь 13 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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