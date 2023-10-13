«Хамас» готовил атаку задолго до начала войны: главное о конфликте за ночь

Из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным, заявил глава МИД Ирана
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС готовило нападение на Израиль с 2022 года. С того времени группировка тайно готовилась, изучая тактику и стратегию ЦАХАЛ, сообщил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обейда. URA.RU приводит главные новости о военном конфликте за ночь 13 октября.
- ХАМАС начала военную подготовку к конфликту с Израилем еще в 2022 году. А сама идея операции «Буря Аль-Аксы» появилась в 2021 году. Обейда сообщил изданию Haaretz, что для реализации плана им удалось подготовить 4,5 тысячи бойцов, а также вывести из строя камеры наблюдения израильских военных возле Газы. Он отметил, что ХАМАС готова к любому исходу событий, в том числе и наземной операции Израиля;
- Число погибших в результате атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Еще 6 612 получили ранения;
- Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Он начал координацию позиции Палестины на фоне конфликта с Израилем;
- В заложниках у ХАМАС находится племянник советницы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал сам премьер-министр;
- У боевиков движения ХАМАС перед нападением на Израиль имелись подробные карты городов и военных объектов. Эти документы были обнаруженными в вещах убитого палестинца, участвовавшего в нападении;
- Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что власти Турции должны определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС.
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