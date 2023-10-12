В обстрелах в секторе Газа погибли сотрудники ООН: главное о конфликте за ночь

В результате конфликта в Израиле погибли 11 сотрудников ООН
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Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В результате военного конфликта между Израилем и Палестиной погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). URA.RU приводит главные новости о войне за ночь 12 октября.

  • Жертвами конфликта между Палестиной и Израилем стали 11 сотрудников БАПОР. В их числе оказались пять учителей, гинеколог, инженер, психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. В заявлении говорится, что также погибли некоторые члены их семей;
  • В числе погибших при атаке ХАМАС в Израиле оказался житель Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников. Мужчина был активистом проекта «EnerJew-Волгоград», помогая молодежи обустраиваться в стране. Российское посольство займется организационными вопросами прибытия близких на похороны;
  • Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Заложники были захвачены в ходе военной операции в окрестностях сектора Газа;
  • Президент Украины Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организовать его визит на фоне обострившегося конфликта. Причиной стало желание усилить международную поддержку ближневосточной страны;
  • Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили возможность открытия гуманитарных коридоров в зоне боевых действий;
  • Ближневосточное агентство ООН запросило 104 млн долларов на оказание гуманитарной помощи в секторе Газа. Деньги будут направлены на закупку продовольствия, предметов первой необходимости и медикаментов;
  • Египет выступил против открытия коридоров для прохода беженцев из сектора Газа. Он настаивает на разрешении конфликта в пределах своих границ, так как это может стать единственным способом обеспечить право Палестины на государственность;
  • Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа. Они наносились ВВС по населенным пунктам. Атакам подверглись 450 наземных целей в городе Газа, Джебалии и Хан-Юнисе. Число погибших палестинцев с полуночи выросло до 51, в больницы доставлен 281 человек.

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В результате военного конфликта между Израилем и Палестиной погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). URA.RU приводит главные новости о войне за ночь 12 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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