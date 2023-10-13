Главный вуз на Урале решит кадровый дефицит на крупнейших предприятиях Киргизии

УрФУ подготовит специалистов для крупнейшего золотодобытчика ОАО «Кыргызалтын»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бишкек, флаг, киргизия, кыргызстан
Кадры для Киргизии будут готовить в Уральском федеральном университете Фото:

Уральский федеральный университет (УрФУ) сосредоточится на подготовке дефицитных кадров для промышленности и экономики Киргизии. Ключевые направления — инженерная подготовка, а также обучение специалистов в области естественных наук и экономики. Об этом журналисту URA.RU рассказали в вузе.

«В первую очередь мы предлагаем подготовку по программам магистратуры в тех направлениях, в которых Киргизии испытывает дефицит. Университет делает ставку на новых образовательных технологиях, включая проектное обучение и индивидуальные траектории студентов. Кроме того, обучение в вузе неразрывно связано с работой ведущих научных школ», — цитирует слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова пресс-служба вуза.

УрФУ подготовит узкопрофильных специалистов для таких предприятий, как «Кыргызалтын». Это крупнейшее предприятие Кыргызской Республики, специализирующееся на освоении месторождений золота.

Ранее URA.RU писало о том, что Уральский федеральный университет увеличит квоту для студентов из Киргизии. В УрФУ учатся 60 студентов. Руководство вуза планирует увеличить квоту до 100 человек.

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Уральский федеральный университет (УрФУ) сосредоточится на подготовке дефицитных кадров для промышленности и экономики Киргизии. Ключевые направления — инженерная подготовка, а также обучение специалистов в области естественных наук и экономики. Об этом журналисту URA.RU рассказали в вузе. «В первую очередь мы предлагаем подготовку по программам магистратуры в тех направлениях, в которых Киргизии испытывает дефицит. Университет делает ставку на новых образовательных технологиях, включая проектное обучение и индивидуальные траектории студентов. Кроме того, обучение в вузе неразрывно связано с работой ведущих научных школ», — цитирует слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова пресс-служба вуза. УрФУ подготовит узкопрофильных специалистов для таких предприятий, как «Кыргызалтын». Это крупнейшее предприятие Кыргызской Республики, специализирующееся на освоении месторождений золота. Ранее URA.RU писало о том, что Уральский федеральный университет увеличит квоту для студентов из Киргизии. В УрФУ учатся 60 студентов. Руководство вуза планирует увеличить квоту до 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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