Главный вуз на Урале решит кадровый дефицит на крупнейших предприятиях Киргизии

УрФУ подготовит специалистов для крупнейшего золотодобытчика ОАО «Кыргызалтын»

Кадры для Киргизии будут готовить в Уральском федеральном университете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский федеральный университет (УрФУ) сосредоточится на подготовке дефицитных кадров для промышленности и экономики Киргизии. Ключевые направления — инженерная подготовка, а также обучение специалистов в области естественных наук и экономики. Об этом журналисту URA.RU рассказали в вузе.

«В первую очередь мы предлагаем подготовку по программам магистратуры в тех направлениях, в которых Киргизии испытывает дефицит. Университет делает ставку на новых образовательных технологиях, включая проектное обучение и индивидуальные траектории студентов. Кроме того, обучение в вузе неразрывно связано с работой ведущих научных школ», — цитирует слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова пресс-служба вуза.

УрФУ подготовит узкопрофильных специалистов для таких предприятий, как «Кыргызалтын». Это крупнейшее предприятие Кыргызской Республики, специализирующееся на освоении месторождений золота.

Ранее URA.RU писало о том, что Уральский федеральный университет увеличит квоту для студентов из Киргизии. В УрФУ учатся 60 студентов. Руководство вуза планирует увеличить квоту до 100 человек.