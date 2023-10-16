Губернатор Махонин проверил в Перми новые трамваи. Фото

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Виды города. Пермь, общественный транспорт, трамвай, остановка трамвайная, трамвай львенок
Полностью трамвайный парк Перми обновится в 2024 году Фото:

В Пермь поступили новые трамваи типа «Львенок». Их готовность к работе проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин.

«В депо „Балатово“ прибыли четыре трамвая марки „Львенок“, в ближайшие дни приедет еще один. Вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным проверили готовность вагонов к выходу на маршруты», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.

По словам губернатора, до конца года в городе появятся 30 новых вагонов. Параллельно в Перми ремонтируются трамвайные пути. Уже завершены работы на ул. Куйбышева, а на ул. Мира подрядчик укладывает новые рельсы. На ул. Дзержинского идет демонтаж старых путей и подготовка основания для новых.

Эдуард Соснин (слева) и Дмитрий Махонин в новом трамвае
Эдуард Соснин (слева) и Дмитрий Махонин в новом трамвае

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В Пермь поступили новые трамваи типа «Львенок». Их готовность к работе проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин. «В депо „Балатово“ прибыли четыре трамвая марки „Львенок“, в ближайшие дни приедет еще один. Вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным проверили готовность вагонов к выходу на маршруты», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, до конца года в городе появятся 30 новых вагонов. Параллельно в Перми ремонтируются трамвайные пути. Уже завершены работы на ул. Куйбышева, а на ул. Мира подрядчик укладывает новые рельсы. На ул. Дзержинского идет демонтаж старых путей и подготовка основания для новых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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