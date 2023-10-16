В Пермь поступили новые трамваи типа «Львенок». Их готовность к работе проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин.
«В депо „Балатово“ прибыли четыре трамвая марки „Львенок“, в ближайшие дни приедет еще один. Вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным проверили готовность вагонов к выходу на маршруты», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
По словам губернатора, до конца года в городе появятся 30 новых вагонов. Параллельно в Перми ремонтируются трамвайные пути. Уже завершены работы на ул. Куйбышева, а на ул. Мира подрядчик укладывает новые рельсы. На ул. Дзержинского идет демонтаж старых путей и подготовка основания для новых.
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