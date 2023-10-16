Губернатор Махонин проверил в Перми новые трамваи. Фото

16 октября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Полностью трамвайный парк Перми обновится в 2024 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермь поступили новые трамваи типа «Львенок». Их готовность к работе проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин. «В депо „Балатово“ прибыли четыре трамвая марки „Львенок“, в ближайшие дни приедет еще один. Вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным проверили готовность вагонов к выходу на маршруты», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, до конца года в городе появятся 30 новых вагонов. Параллельно в Перми ремонтируются трамвайные пути. Уже завершены работы на ул. Куйбышева, а на ул. Мира подрядчик укладывает новые рельсы. На ул. Дзержинского идет демонтаж старых путей и подготовка основания для новых. Эдуард Соснин (слева) и Дмитрий Махонин в новом трамвае Сайт губернатора Пермского края https://www.permkrai.ru/

В Пермь поступили новые трамваи типа «Львенок». Их готовность к работе проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин. «В депо „Балатово“ прибыли четыре трамвая марки „Львенок“, в ближайшие дни приедет еще один. Вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным проверили готовность вагонов к выходу на маршруты», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, до конца года в городе появятся 30 новых вагонов. Параллельно в Перми ремонтируются трамвайные пути. Уже завершены работы на ул. Куйбышева, а на ул. Мира подрядчик укладывает новые рельсы. На ул. Дзержинского идет демонтаж старых путей и подготовка основания для новых.