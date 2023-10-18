В Челябинске в массовой драке возле «К&Б» пострадало несколько человек

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Колонна военной техники. Екатеринбург, прохожий, полиция, город
Зачинщика драки ищут наряды полиции Фото:

В Челябинске в Калининском районе возле акломаркета «Красное и Белое» произошла массовая драка, в которой пострадало несколько человек, в том числе женщина. Полиция приняла все меры по розыску и задержанию участника побоища. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Нескольким участникам инцидента понадобилась медицинская понадобилась. По предварительным данным, среди пострадавших есть женщина. Сейчас выясняются все подробности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Алкомаркет «Красное и Белое» находится по адресу Братьев Кашириных, 107в. Зачинщика драки ищут наряды полиции, задействованы оперативные службы. Правоохранители принимаются меры к его задержанию.

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В Челябинске в Калининском районе возле акломаркета «Красное и Белое» произошла массовая драка, в которой пострадало несколько человек, в том числе женщина. Полиция приняла все меры по розыску и задержанию участника побоища. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Нескольким участникам инцидента понадобилась медицинская понадобилась. По предварительным данным, среди пострадавших есть женщина. Сейчас выясняются все подробности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Алкомаркет «Красное и Белое» находится по адресу Братьев Кашириных, 107в. Зачинщика драки ищут наряды полиции, задействованы оперативные службы. Правоохранители принимаются меры к его задержанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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