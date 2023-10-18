В Челябинске в массовой драке возле «К&Б» пострадало несколько человек

Зачинщика драки ищут наряды полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в Калининском районе возле акломаркета «Красное и Белое» произошла массовая драка, в которой пострадало несколько человек, в том числе женщина. Полиция приняла все меры по розыску и задержанию участника побоища. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Нескольким участникам инцидента понадобилась медицинская понадобилась. По предварительным данным, среди пострадавших есть женщина. Сейчас выясняются все подробности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Алкомаркет «Красное и Белое» находится по адресу Братьев Кашириных, 107в. Зачинщика драки ищут наряды полиции, задействованы оперативные службы. Правоохранители принимаются меры к его задержанию.