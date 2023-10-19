«Известия» узнали, что произведут «Аэрофлот» и «Росатом» для самолетов

«Известия»: «Аэрофлот» и «Росатом» займутся выпуском комплектующих для самолетов

20 октября 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Производство новых комплектующих начнется в первой половине 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» произведут расходники и комплектующие для иностранных самолетов в эксплуатации авиагруппы, которые станут отечественным аналогом. Об этом рассказал замгендиректора и технический директор авиакомпании Алексей Михалик. «Будем разрабатывать сертификацию и производство авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические и другие», — пишут «Известия», ознакомившиеся с корпоративным журналом «Аэрофлота», в котором Алексей Михалик дал интервью. Полноценное производство комплектующих начнется в первой половине 2024 года. Несмотря на это, научные исследования и испытания компонентов уже идут полным ходом. Для начала работы структурам «Росатома» необходимо сертифицироваться в Росавиации. Ранее стало известно, что российские авиакомпании получат деньги из Фонда национального благосостояния на приобретение западных самолетов. Для этого компаниям необходимо направить на данные сделки всю чистую прибыль за 2022 год.

Авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» произведут расходники и комплектующие для иностранных самолетов в эксплуатации авиагруппы, которые станут отечественным аналогом. Об этом рассказал замгендиректора и технический директор авиакомпании Алексей Михалик. «Будем разрабатывать сертификацию и производство авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее. Планируются следующие направления: воздушные и водяные фильтроэлементы; пластиковые, металлические и другие», — пишут «Известия», ознакомившиеся с корпоративным журналом «Аэрофлота», в котором Алексей Михалик дал интервью. Полноценное производство комплектующих начнется в первой половине 2024 года. Несмотря на это, научные исследования и испытания компонентов уже идут полным ходом. Для начала работы структурам «Росатома» необходимо сертифицироваться в Росавиации. Ранее стало известно, что российские авиакомпании получат деньги из Фонда национального благосостояния на приобретение западных самолетов. Для этого компаниям необходимо направить на данные сделки всю чистую прибыль за 2022 год.