Аналитики объяснили, почему укрепляется рубль

«Ведомости»: рубль укрепился из-за уплаты налогов экспортерами
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Рубль укрепился на фоне подготовке экспортеров к уплате налогов, считают аналитики Фото:

Основным фактором укрепления рубля является подготовка российских экспортеров к периоду уплаты налогов. Таким мнением поделились аналитики.

«Подготовка экспортеров к периоду уплаты налогов является сейчас основным фактором укрепления рубля», — передают слова аналитиков «Ведомости». По словам старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина, в октябре налоги составят 1,4 триллиона рублей, что в два раза превышает показатель в сентябре.

При этом старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов допустил сумму налоговых средств от 1,6 до 1,7 триллиона рублей. Он уточнил, что такие результаты могут быть обусловлены повышением цен на нефть, а также уплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Летом 2023 года рубль начал значительно слабеть, однако со временем российская валюта начала постепенно укреплять свои позиции. Так, 23 октября курс доллара впервые с сентября упал до 94 рублей, а стоимость евро падала ниже 100 рублей, передает RT.

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Основным фактором укрепления рубля является подготовка российских экспортеров к периоду уплаты налогов. Таким мнением поделились аналитики. «Подготовка экспортеров к периоду уплаты налогов является сейчас основным фактором укрепления рубля», — передают слова аналитиков «Ведомости». По словам старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина, в октябре налоги составят 1,4 триллиона рублей, что в два раза превышает показатель в сентябре. При этом старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов допустил сумму налоговых средств от 1,6 до 1,7 триллиона рублей. Он уточнил, что такие результаты могут быть обусловлены повышением цен на нефть, а также уплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Летом 2023 года рубль начал значительно слабеть, однако со временем российская валюта начала постепенно укреплять свои позиции. Так, 23 октября курс доллара впервые с сентября упал до 94 рублей, а стоимость евро падала ниже 100 рублей, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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