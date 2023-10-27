Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с аварийным домом в Перми

27 октября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

В аварийном доме до сих пор живут люди Фото: Размик Закарян © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав жильцов аварийного двухэтажного дома в Перми. Речь о здании на улице Автозаводская, 26, где до сих пор живут люди, но нет воды и отопления. «В здании, где проживает женщина с ребенком и матерью-пенсионеркой, а также еще два человека, отсутствуют водоснабжение и центральное отопление. В результате они вынуждены использовать электрообогреватели, оплачивая при этом значительные платежи за ЖКХ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает информационный центр СК России на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным «КП-Пермь», дом признан аварийным и частично расселен. Сейчас в нем живут два пермяка, а также пермячка с девятилетним сыном и матерью-пенсионеркой, квартира которых оформлена по договору соцнайма. Семье предлагали жилье в общежитии, но из расчета в шесть квадратных метров на человека. Из-за этого люди отказались и решили дождаться конца 2024 года, когда подойдет очередь на новую квартиру. После этого в доме отключили воду и отопление.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав жильцов аварийного двухэтажного дома в Перми. Речь о здании на улице Автозаводская, 26, где до сих пор живут люди, но нет воды и отопления. «В здании, где проживает женщина с ребенком и матерью-пенсионеркой, а также еще два человека, отсутствуют водоснабжение и центральное отопление. В результате они вынуждены использовать электрообогреватели, оплачивая при этом значительные платежи за ЖКХ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах проверки. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает информационный центр СК России на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным «КП-Пермь», дом признан аварийным и частично расселен. Сейчас в нем живут два пермяка, а также пермячка с девятилетним сыном и матерью-пенсионеркой, квартира которых оформлена по договору соцнайма. Семье предлагали жилье в общежитии, но из расчета в шесть квадратных метров на человека. Из-за этого люди отказались и решили дождаться конца 2024 года, когда подойдет очередь на новую квартиру. После этого в доме отключили воду и отопление.