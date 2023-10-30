ФСБ задержала в Севастополе россиянина, который шпионил для Украины

В Севастополе ФСБ задержала гражданина РФ из-за подозрений в госизмене. Он передал Украине данные об оборонительных укреплениях в Крыму.
«Россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении объектов [в Крыму] с привязкой к географическим координатам», — передает ТАСС. Отмечается, что гражданин передал данные в марте 2023 года, когда проводил работы по оборонительным сооружениям в Республике.
Ранее Сотрудники ФСБ РФ задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные для Киева и делал тайники с боеприпасами в Крыму. Отмечается, что мужчина отправлял на Украину данные о военной, социальной и экономической обстановке в Республике.
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