ФСБ задержала в Севастополе россиянина, который шпионил для Украины

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ФСБ задержала гражданина РФ, который передавал данные об обороне Крыма Фото:

В Севастополе ФСБ задержала гражданина РФ из-за подозрений в госизмене. Он передал Украине данные об оборонительных укреплениях в Крыму.

«Россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении объектов [в Крыму] с привязкой к географическим координатам», — передает ТАСС. Отмечается, что гражданин передал данные в марте 2023 года, когда проводил работы по оборонительным сооружениям в Республике.

Ранее Сотрудники ФСБ РФ задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные для Киева и делал тайники с боеприпасами в Крыму. Отмечается, что мужчина отправлял на Украину данные о военной, социальной и экономической обстановке в Республике.

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В Севастополе ФСБ задержала гражданина РФ из-за подозрений в госизмене. Он передал Украине данные об оборонительных укреплениях в Крыму. «Россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении объектов [в Крыму] с привязкой к географическим координатам», — передает ТАСС. Отмечается, что гражданин передал данные в марте 2023 года, когда проводил работы по оборонительным сооружениям в Республике. Ранее Сотрудники ФСБ РФ задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные для Киева и делал тайники с боеприпасами в Крыму. Отмечается, что мужчина отправлял на Украину данные о военной, социальной и экономической обстановке в Республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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