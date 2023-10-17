ФСБ задержала агента СБУ, прятавшего взрывчатку в Крыму

Сотрудники ФСБ РФ задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные для Киева и делал тайники с боеприпасами в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. <… > По заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории Крыма», — передает РИА Новости сообщение от ФСБ. Отмечается, что мужчина отправлял на Украину данные о военной, социальной и экономической обстановке в Крыму.
Против задержанного агента СБУ возбуждены два уголовных дела. Они связаны с работой на иностранное государство и незаконным производством и хранением взрывных устройств.
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