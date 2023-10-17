ФСБ задержала агента СБУ, прятавшего взрывчатку в Крыму

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение "Молния-2017". Челябинск, фсб, шеврон
Задержанный агент СБУ собирал данные об остановке в Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФСБ РФ задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные для Киева и делал тайники с боеприпасами в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. <… > По заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории Крыма», — передает РИА Новости сообщение от ФСБ. Отмечается, что мужчина отправлял на Украину данные о военной, социальной и экономической обстановке в Крыму.

Против задержанного агента СБУ возбуждены два уголовных дела. Они связаны с работой на иностранное государство и незаконным производством и хранением взрывных устройств.

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Сотрудники ФСБ РФ задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные для Киева и делал тайники с боеприпасами в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «Задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. <… > По заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории Крыма», — передает РИА Новости сообщение от ФСБ. Отмечается, что мужчина отправлял на Украину данные о военной, социальной и экономической обстановке в Крыму. Против задержанного агента СБУ возбуждены два уголовных дела. Они связаны с работой на иностранное государство и незаконным производством и хранением взрывных устройств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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