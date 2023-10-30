30 октября 2023

Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал не громить аэропорты

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Кадыров после беспорядков в Дагестане призвал людей не митинговать Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Глава Чечни Рамзан Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать и не «громить» аэропорты. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», — написал Кадыров. По его словам, такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября. Позже стало известно, что к протестам призывал канал «Утро Дагестан» (принадлежит иноагенту). По словам президента России Владимира Путина, украинские и западные спецслужбы замешаны в организации беспорядков в аэропорту в Махачкале. В настоящее время задержано 83 человека за участие в беспорядках.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать и не «громить» аэропорты. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», — написал Кадыров. По его словам, такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться. Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались 29 октября. Позже стало известно, что к протестам призывал канал «Утро Дагестан» (принадлежит иноагенту). По словам президента России Владимира Путина, украинские и западные спецслужбы замешаны в организации беспорядков в аэропорту в Махачкале. В настоящее время задержано 83 человека за участие в беспорядках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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