После жалобы челябинской колонии ее саму признали нарушителем

01 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Представители ИК-8 обиделись за отказ доставить груз в Сургут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ответ на требование наказать транспортников руководству исправительной колонии № 8 Челябинска указали на собственные нарушения. Как следует из решения УФАС региона, спор был связан с неоказанными транспортными услугами. «По договору, обязательства перевозчика по перевозке груза считаются исполненными после подписания отправителем акта оказанных услуг без замечаний. Оплата за оказанные услуги производится в течение десяти рабочих дней. Срок оплаты нарушен на 76 рабочих дней», — отметили в УФАС. По другим заказам предпринимателю Вячеславу Бунину сроки оплаты также превысили договорные: на 75, 63 и четыре рабочих дня. Антимонопольщики указали на то, что нарушение обязательств со стороны колонии влечет наложение на ответственное лицо административного штрафа. Размер взыскания колеблется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Договор о перевозке грузов на сумму в 317 тысяч рублей был заключен в марте 2023 года. Документ предусматривал выполнение пяти рейсов с грузами до Рязани, Кургана и Сургута. После четырех поездок Бунин отказался от работы, и в сентябре машину не предоставил. Члены комиссии УФАС усмотрели ошибки в документации колонии. Кроме того, факт получения заявки исполнителем представители ИК-8 подтвердить не смогли. Тем не менее в УФАС представители колонии добивались включения бизнесмена в реестр недобросовестных исполнителей. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии у обеих сторон спора. К моменту публикации ответы не получены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ответ на требование наказать транспортников руководству исправительной колонии № 8 Челябинска указали на собственные нарушения. Как следует из решения УФАС региона, спор был связан с неоказанными транспортными услугами. «По договору, обязательства перевозчика по перевозке груза считаются исполненными после подписания отправителем акта оказанных услуг без замечаний. Оплата за оказанные услуги производится в течение десяти рабочих дней. Срок оплаты нарушен на 76 рабочих дней», — отметили в УФАС. По другим заказам предпринимателю Вячеславу Бунину сроки оплаты также превысили договорные: на 75, 63 и четыре рабочих дня. Антимонопольщики указали на то, что нарушение обязательств со стороны колонии влечет наложение на ответственное лицо административного штрафа. Размер взыскания колеблется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Договор о перевозке грузов на сумму в 317 тысяч рублей был заключен в марте 2023 года. Документ предусматривал выполнение пяти рейсов с грузами до Рязани, Кургана и Сургута. После четырех поездок Бунин отказался от работы, и в сентябре машину не предоставил. Члены комиссии УФАС усмотрели ошибки в документации колонии. Кроме того, факт получения заявки исполнителем представители ИК-8 подтвердить не смогли. Тем не менее в УФАС представители колонии добивались включения бизнесмена в реестр недобросовестных исполнителей. При подготовке материала URA.RU запросило комментарии у обеих сторон спора. К моменту публикации ответы не получены.