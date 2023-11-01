Где установят новые светофоры в Екатеринбурге. Список

В Екатеринбурге установят новые светофоры на 13 перекрестках

01 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Светофоры появятся к 15 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые светофоры, оборудованные приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках города разместят видеокамеры, которые будут фиксировать транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Всего по программе 2023—2024 года планируется модернизировать 24 светофорных объекта. В результате на 24 перекрестках будет установлено более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. 13 перекрестков будут переоборудованы уже к 15 ноября этого года», — пояснили в администрации. Директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов обратил внимание, что новые светофоры будут отслеживать, какой именно транспорт находится на перекрестке (легковой, грузовой или общественный) и какова скорость движения потока. Оборудование установят на следующих перекрестках: улица Донбасская — улица Машиностроителей;

улица Донбасская — переулок Суворовский;

улица Донбасская — улица Никольская;

улица Бакинских Комиссаров — улица Коммунистическая;

улица Блюхера — улица Раевского;

улица Малышева — улица Белинского;

улица Надеждинская — проспект Седова;

улица Тверитина — улица Мичурина;

улица Белинского — улица Циолковского;

улица Свердлова — улица Шевченко;

Объездная дорога — улица Амундсена;

улица Комсомольская — улица Первомайская;

улица Билимбаевская — улица Расточная.

В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые светофоры, оборудованные приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках города разместят видеокамеры, которые будут фиксировать транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Всего по программе 2023—2024 года планируется модернизировать 24 светофорных объекта. В результате на 24 перекрестках будет установлено более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. 13 перекрестков будут переоборудованы уже к 15 ноября этого года», — пояснили в администрации. Директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов обратил внимание, что новые светофоры будут отслеживать, какой именно транспорт находится на перекрестке (легковой, грузовой или общественный) и какова скорость движения потока. Оборудование установят на следующих перекрестках: