Где установят новые светофоры в Екатеринбурге. Список

В Екатеринбурге установят новые светофоры на 13 перекрестках
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Новостройки. Екатеринбург, светофор, дорожный знак, недвижимость, жилье, новостройка
Светофоры появятся к 15 ноября Фото:

В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые светофоры, оборудованные приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках города разместят видеокамеры, которые будут фиксировать транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Всего по программе 2023—2024 года планируется модернизировать 24 светофорных объекта. В результате на 24 перекрестках будет установлено более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. 13 перекрестков будут переоборудованы уже к 15 ноября этого года», — пояснили в администрации.

Директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов обратил внимание, что новые светофоры будут отслеживать, какой именно транспорт находится на перекрестке (легковой, грузовой или общественный) и какова скорость движения потока. Оборудование установят на следующих перекрестках:

  • улица Донбасская — улица Машиностроителей;
  • улица Донбасская — переулок Суворовский;
  • улица Донбасская — улица Никольская;
  • улица Бакинских Комиссаров — улица Коммунистическая;
  • улица Блюхера — улица Раевского;
  • улица Малышева — улица Белинского;
  • улица Надеждинская — проспект Седова;
  • улица Тверитина — улица Мичурина;
  • улица Белинского — улица Циолковского;
  • улица Свердлова — улица Шевченко;
  • Объездная дорога — улица Амундсена;
  • улица Комсомольская — улица Первомайская;
  • улица Билимбаевская — улица Расточная.

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В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые светофоры, оборудованные приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках города разместят видеокамеры, которые будут фиксировать транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Всего по программе 2023—2024 года планируется модернизировать 24 светофорных объекта. В результате на 24 перекрестках будет установлено более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. 13 перекрестков будут переоборудованы уже к 15 ноября этого года», — пояснили в администрации. Директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов обратил внимание, что новые светофоры будут отслеживать, какой именно транспорт находится на перекрестке (легковой, грузовой или общественный) и какова скорость движения потока. Оборудование установят на следующих перекрестках:
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