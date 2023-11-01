В Екатеринбурге на 13 перекрестках появятся новые светофоры, оборудованные приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов. Также на 33 участках города разместят видеокамеры, которые будут фиксировать транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Всего по программе 2023—2024 года планируется модернизировать 24 светофорных объекта. В результате на 24 перекрестках будет установлено более 680 современных светофоров и более 190 стоек, а под землей к ним будут проложены новые коммуникации. 13 перекрестков будут переоборудованы уже к 15 ноября этого года», — пояснили в администрации.
Директор МБУ «Центр организации движения» Даниил Меркулов обратил внимание, что новые светофоры будут отслеживать, какой именно транспорт находится на перекрестке (легковой, грузовой или общественный) и какова скорость движения потока. Оборудование установят на следующих перекрестках:
- улица Донбасская — улица Машиностроителей;
- улица Донбасская — переулок Суворовский;
- улица Донбасская — улица Никольская;
- улица Бакинских Комиссаров — улица Коммунистическая;
- улица Блюхера — улица Раевского;
- улица Малышева — улица Белинского;
- улица Надеждинская — проспект Седова;
- улица Тверитина — улица Мичурина;
- улица Белинского — улица Циолковского;
- улица Свердлова — улица Шевченко;
- Объездная дорога — улица Амундсена;
- улица Комсомольская — улица Первомайская;
- улица Билимбаевская — улица Расточная.
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