Володин спросил у россиян, стоит ли лишать депутатов Госдумы мандата за прогулы

02 ноября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

За всю историю Госдумы депутаты досрочно лишались мандата семь раз Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил спросить у подписчиков своего telegram-канала насчет правильности того, что депутата лишают мандата за пропуски пленарных заседаний. Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов за прогулы. «Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» — написал Вячеслав Володин в своем канале. На данный момент большинство человек проголосовали «за». Ранее депутаты Госдумы Вадим Белоусов и Василий Власов лишились своих мандатов из-за прогулов. Их коллеги отмечали, что те не исполняют обязанности на рабочем месте. Володин неоднократно предупреждал, что для таких случаев есть специальные законы. Однако такая норма была применена впервые с 2016 года. За все время существования Госдумы депутаты лишались своих мандатов семь раз. Трижды за нарушение ими закона о статусе депутата и дважды в связи со вступлением в силу приговора суда. 1 ноября Власов и Белоусов лишились депутатского мандата за прогулы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил спросить у подписчиков своего telegram-канала насчет правильности того, что депутата лишают мандата за пропуски пленарных заседаний. Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов за прогулы. «Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» — написал Вячеслав Володин в своем канале. На данный момент большинство человек проголосовали «за». Ранее депутаты Госдумы Вадим Белоусов и Василий Власов лишились своих мандатов из-за прогулов. Их коллеги отмечали, что те не исполняют обязанности на рабочем месте. Володин неоднократно предупреждал, что для таких случаев есть специальные законы. Однако такая норма была применена впервые с 2016 года. За все время существования Госдумы депутаты лишались своих мандатов семь раз. Трижды за нарушение ими закона о статусе депутата и дважды в связи со вступлением в силу приговора суда. 1 ноября Власов и Белоусов лишились депутатского мандата за прогулы.