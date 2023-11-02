В Свердловской области пассажир Mercedes пытался задушить силовика

03 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Инспектор ГИБДД остановил машину, так как увидел внутри непристегнутых водителя и пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижней Салде (Свердловская область) пассажир Mercedes накинулся на инспектора ГИБДД, когда тот стал выписывать ему штраф за езду без ремня. Теперь нападавшему грозит уголовное дело. Эту информацию URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Всего в салоне Mercedes-Benz C находились трое непристегнутых — два пассажира и водитель. Инспектор, учуяв запах перегара от водителя, попросил пройти тест на алкогольное опьянение. Один из пассажиров агрессивно отреагировал на просьбу и попытался задушить представителя закона. В итоге на водителя составили протокол за неповиновение, а на нападавшего возбудили уголовное дело. «Хочу напомнить любителям поднимать руку на представителей МВД или любого другого правоохранительного ведомства, что это весьма чреватое последствиями занятие. Суд может вынести наказание на срок до пяти лет лишения свободы. К большому сожалению, „уральские рэмбо“ у нас еще не перевелись. Так, только за 10 месяцев текущего года по материалам полиции органами СКР возбуждено больше 100 уголовных дел по факту нападения на сотрудников», — отметил полковник Горелых.

В Нижней Салде (Свердловская область) пассажир Mercedes накинулся на инспектора ГИБДД, когда тот стал выписывать ему штраф за езду без ремня. Теперь нападавшему грозит уголовное дело. Эту информацию URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Всего в салоне Mercedes-Benz C находились трое непристегнутых — два пассажира и водитель. Инспектор, учуяв запах перегара от водителя, попросил пройти тест на алкогольное опьянение. Один из пассажиров агрессивно отреагировал на просьбу и попытался задушить представителя закона. В итоге на водителя составили протокол за неповиновение, а на нападавшего возбудили уголовное дело. «Хочу напомнить любителям поднимать руку на представителей МВД или любого другого правоохранительного ведомства, что это весьма чреватое последствиями занятие. Суд может вынести наказание на срок до пяти лет лишения свободы. К большому сожалению, „уральские рэмбо“ у нас еще не перевелись. Так, только за 10 месяцев текущего года по материалам полиции органами СКР возбуждено больше 100 уголовных дел по факту нападения на сотрудников», — отметил полковник Горелых.