Стало известно, сколько силовиков пострадало от свердловчан с начала года

С начала года СК завел 100 дел против свердловчан, избивающих полицейских

03 ноября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Еще 100 дел завели на свердловчан, оскорбивших силовиков при исполнении Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Свердловской области с начала года возбуждено 134 уголовных дел по факту нападения на сотрудников полиции. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Только за десять месяцев текущего года по материалам полиции органами СКР возбуждено 134 уголовных дела по факту нападения на сотрудников. Еще 129 уголовных дел — по фактам оскорбления при исполнении служебных обязанностей. Так что не рекомендую пополнять это список», — сказал Горелых. Ранее в Нижней Салде пассажир Mercedes накинулся на инспектора ГИБДД, когда тот стал выписывать ему штраф за езду без ремня. Теперь нападавшему грозит уголовное дело.

В Свердловской области с начала года возбуждено 134 уголовных дел по факту нападения на сотрудников полиции. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Только за десять месяцев текущего года по материалам полиции органами СКР возбуждено 134 уголовных дела по факту нападения на сотрудников. Еще 129 уголовных дел — по фактам оскорбления при исполнении служебных обязанностей. Так что не рекомендую пополнять это список», — сказал Горелых. Ранее в Нижней Салде пассажир Mercedes накинулся на инспектора ГИБДД, когда тот стал выписывать ему штраф за езду без ремня. Теперь нападавшему грозит уголовное дело.