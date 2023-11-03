«Мечел» выставил на продажу стадион в Челябинске

04 ноября 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Спортивный комплекс общей плoщадью 3 545,6 квадратных метров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Холдинг «Мечел» выставил на продажу стадион с теннисными кортами в Челябинске. Речь идет об объекте площадью в 3 545,6 квадратных метров. «Пpoдaется cпopтивный комплекс — стaдион, тeннисныe коpты (4 штуки.), общей плoщадью 3 545,6 квадратных метров. Нa терpитoрии тaкжe раcпoлoжено нежилoe зданиe — бытoвыe помещeния учeбнo-пpоизвoдcтвенного цеха. С учeтoм пpиcтроя теплогo пepeхода к теннисному корту общая площадь составляет 363,6 квадратных метров», — говорится в объявлении, выставленном «Мечелом» на сайте «Авито». Стадион находится на земельном участке площадью 6 281 квадратных метров. О причинах продажи объекта не сообщается. URA.RU направило запрос ответ на который будет опубликован после получения. Крытый стадион https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sportivnyy_kompleks_3909_m_3483729239#extended https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sportivnyy_kompleks_3909_m_3483729239#extended Открытый корт https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sportivnyy_kompleks_3909_m_3483729239#extended

Холдинг «Мечел» выставил на продажу стадион с теннисными кортами в Челябинске. Речь идет об объекте площадью в 3 545,6 квадратных метров. «Пpoдaется cпopтивный комплекс — стaдион, тeннисныe коpты (4 штуки.), общей плoщадью 3 545,6 квадратных метров. Нa терpитoрии тaкжe раcпoлoжено нежилoe зданиe — бытoвыe помещeния учeбнo-пpоизвoдcтвенного цеха. С учeтoм пpиcтроя теплогo пepeхода к теннисному корту общая площадь составляет 363,6 квадратных метров», — говорится в объявлении, выставленном «Мечелом» на сайте «Авито». Стадион находится на земельном участке площадью 6 281 квадратных метров. О причинах продажи объекта не сообщается. URA.RU направило запрос ответ на который будет опубликован после получения.