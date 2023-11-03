Холдинг «Мечел» выставил на продажу стадион с теннисными кортами в Челябинске. Речь идет об объекте площадью в 3 545,6 квадратных метров.
«Пpoдaется cпopтивный комплекс — стaдион, тeннисныe коpты (4 штуки.), общей плoщадью 3 545,6 квадратных метров. Нa терpитoрии тaкжe раcпoлoжено нежилoe зданиe — бытoвыe помещeния учeбнo-пpоизвoдcтвенного цеха. С учeтoм пpиcтроя теплогo пepeхода к теннисному корту общая площадь составляет 363,6 квадратных метров», — говорится в объявлении, выставленном «Мечелом» на сайте «Авито».
Стадион находится на земельном участке площадью 6 281 квадратных метров. О причинах продажи объекта не сообщается. URA.RU направило запрос ответ на который будет опубликован после получения.
Холдинг «Мечел» выставил на продажу стадион с теннисными кортами в Челябинске. Речь идет об объекте площадью в 3 545,6 квадратных метров. «Пpoдaется cпopтивный комплекс — стaдион, тeннисныe коpты (4 штуки.), общей плoщадью 3 545,6 квадратных метров. Нa терpитoрии тaкжe раcпoлoжено нежилoe зданиe — бытoвыe помещeния учeбнo-пpоизвoдcтвенного цеха. С учeтoм пpиcтроя теплогo пepeхода к теннисному корту общая площадь составляет 363,6 квадратных метров», — говорится в объявлении, выставленном «Мечелом» на сайте «Авито». Стадион находится на земельном участке площадью 6 281 квадратных метров. О причинах продажи объекта не сообщается. URA.RU направило запрос ответ на который будет опубликован после получения.